Finike'de deprem bilgilendirme toplantısı yapıldı
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Finike'de deprem bilgilendirme toplantısı yapıldı

12.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:39
Finike'de deprem bilgilendirme toplantısı yapıldı

Finike Belediyesi'nde, ilçede olası bir depremde can ve mal kaybı yaşanmaması için ilgili oda ve inşaat sektörü temsilcilerinin de katılımıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Finike Belediyesi'nde, ilçede olası bir depremde can ve mal kaybı yaşanmaması için ilgili oda ve inşaat sektörü temsilcilerinin de katılımıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Belediye hizmet binasında düzenlenen toplantıda konuşan Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, ilçenin birinci derece deprem kuşağında olduğunu hatırlattı.

İnşaat sektörünün iyileştirilmesini istişare etmek ve alınacak tedbirler konusunda ortak fikir geliştirmek istediklerini belirten Geyikçi, "Finike bir deprem bölgesidir. Bu bölgenin her an tehlike altında olduğunun farkındayız. Burada mevcut yapılar ve bundan sonraki yapılacak olanlar olmak üzere iki aşamada ele almak gerektiğini düşünüyorum. Binaları depreme dayanıklı yapalım. Zemin etütlerimize ve zemin iyileştirmelerimize dikkat edelim." ifadelerini kullandı.

Yeni bina yapımı konusunda da uyarıda bulunan Geyikçi, yönetmelik ve kurallara aykırı hareket edenlere yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik de Finike'nin zemininin kum olmasının deprem olması durumundaki riski büyüttüğüne değindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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