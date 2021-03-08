Finike'de Çamlıbel Kültür Evi yeniledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Finike'de Çamlıbel Kültür Evi yeniledi

08.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:47
Finike'de Çamlıbel Kültür Evi yeniledi

Finike ilçesinde Çamlıbel Mahallesi'nde bulunan kültür evinde tadilat ve yenileme çalışması yapıldı.

Finike ilçesinde Çamlıbel Mahallesi'nde bulunan kültür evinde tadilat ve yenileme çalışması yapıldı.

Finike Belediyesi tarafından Çamlıbel Mahallesi'nde bulunan kültür evinde yenileme ve tadilat çalışması gerçekleştirildi. Uzun süredir kullanılmayan, ancak salgın döneminde özellikle uzaktan eğitim gören öğrenciler için internet erişiminde ihtiyaç duyulan kültür evi, yenileme çalışmasının ardından ilk olarak öğrenciler tarafından kullanılmaya başlandı.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde sosyal, kültürel anlamda birçok çalışmaya imza attıklarını, bu çalışmalardan biri olan Çamlıbel Mahallesi Kültür Evi'ni, yeniden mahalle halkının kullanımına kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Özellikle salgın döneminde internet ve bilgisayar ihtiyacı olan öğrenciler için bazı çalışmalar yaptıklarını belirten Geyikçi, "İlçemizde eğitime büyük önem veriyoruz. Okullarımızın her türlü eksiğini gidermek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede Çamlıbel Mahallesi'nde bulunan kültür evimizi yenileyerek hemşerilerimize yakışır bir hale getirdik. Belediye olarak her zaman eğitimin, eğitim kurumlarımızın her zaman yanında olacağız." dedi.

Tadilat ve yenileme çalışmalarında dökülen sıvaları, boyası, iç ve dış cephesi yenilenen ve internet erişimi sağlanan Çamlıbel Mahallesi Kültür Evi'nin ilk kullananlar, mahalle yaşayan ve uzaktan eğitim gören öğrenciler oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Hülya Avşar Murat Balcı Hakan Yılmaz Meghan Markle
Spor Ersun Yanal Ali Şansalan Aykut Kocaman Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mehmet Çelik Nazmi Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Finike'de Çamlıbel Kültür Evi yeniledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 11:58:07. #1.15#
title