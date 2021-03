Finike'de Çamlıbel Kültür Evi yeniledi

Finike ilçesinde Çamlıbel Mahallesi'nde bulunan kültür evinde tadilat ve yenileme çalışması yapıldı.

Finike Belediyesi tarafından Çamlıbel Mahallesi'nde bulunan kültür evinde yenileme ve tadilat çalışması gerçekleştirildi. Uzun süredir kullanılmayan, ancak salgın döneminde özellikle uzaktan eğitim gören öğrenciler için internet erişiminde ihtiyaç duyulan kültür evi, yenileme çalışmasının ardından ilk olarak öğrenciler tarafından kullanılmaya başlandı.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde sosyal, kültürel anlamda birçok çalışmaya imza attıklarını, bu çalışmalardan biri olan Çamlıbel Mahallesi Kültür Evi'ni, yeniden mahalle halkının kullanımına kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Özellikle salgın döneminde internet ve bilgisayar ihtiyacı olan öğrenciler için bazı çalışmalar yaptıklarını belirten Geyikçi, "İlçemizde eğitime büyük önem veriyoruz. Okullarımızın her türlü eksiğini gidermek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede Çamlıbel Mahallesi'nde bulunan kültür evimizi yenileyerek hemşerilerimize yakışır bir hale getirdik. Belediye olarak her zaman eğitimin, eğitim kurumlarımızın her zaman yanında olacağız." dedi.

Tadilat ve yenileme çalışmalarında dökülen sıvaları, boyası, iç ve dış cephesi yenilenen ve internet erişimi sağlanan Çamlıbel Mahallesi Kültür Evi'nin ilk kullananlar, mahalle yaşayan ve uzaktan eğitim gören öğrenciler oldu.

