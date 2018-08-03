Finike'de Bozulan Yollar Asfaltlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri, Finike'de altyapı sorunların çözerek, eş zamanlı yol asfaltlama çalışmalarını yapıyor.

ASAT'tan yapılan açıklamaya göre, ASAT ekipleri, kanalizasyon ve içme suyu projesi kapsamında hatları yenilenen Finike'ye bağlı Turunçova, Sahilkent, Saklısu ve Arif mahalle yolunda sathi kaplama asfalt çalışması başlatıldı.

Ekipler, 22 kilometrelik bir alanda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bozulan yolları onararak asfaltlıyor.

Ayrıca ASAT ekipleri Turunçova Mahallesi Dağdibi, İğnecilik ve Tireşe mevkinde çalışmalar

sonrası deforme olan yolda da sathi kaplama asfalt çalışmasını tamamladı.

Mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı ASAT çalışanlarına ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür etti.