Finike'de bilinçli sürücülere plaket verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Finike'de bilinçli sürücülere plaket verildi

AA, Gülsem Adam - Güncel
 - Güncelleme:
Finike'de bilinçli sürücülere plaket verildi

Finike ilçesinde son 5 yılda ceza yememiş ve trafik kazasına karışmamış sürücüler plaketle ödüllendirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Finike ilçesinde son 5 yılda ceza yememiş ve trafik kazasına karışmamış sürücüler plaketle ödüllendirildi.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" projesi kapsamında Finike İlçe Jandarma Komutanlığınca etkinlik gerçekleştirildi.

Kaymakamlıkta düzenlenen programda ilk önce "Cumhurbaşkanlığı Karayolu Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nda belirtilen hedefler doğrultusunda 2021 yılı trafik değerlendirmesi yapıldı. Daha sonra ise bilinçli ve duyarlı sürücüler Ayşe Evren Çetiner, Ramazan Akın ve Ramazan Kansu'ya plaket verildi.

Sürücüler plaketlerini Finike Kaymakamı Zafer Sağ'dan aldı.

AA / Gülsem Adam - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Finike, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title