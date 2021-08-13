Finike'de asfalt çalışması devam ediyor
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Finike'de asfalt çalışması devam ediyor

Finike'de asfalt çalışması devam ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Finike'de asfalt çalışması devam ediyorAntalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Finike ilçesinde alt yapısı tamamlanan yollarda asfalt çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Finike'de asfalt çalışması devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Finike ilçesinde alt yapısı tamamlanan yollarda asfalt çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

ASAT Genel Müdürlüğü asfalt ekipleri Finike ilçesinde zemin hazırlığı tamamlanan İskele ve Hasyurt mahalle yollarında sathi kaplama asfalt dökme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler İskele Mahallesi'nde 2 km, Hasyurt Mahallesi'nde 1 km, Yalnız Mahallesi'nde 10 km, Ernez Mahallesi'nde 2 km, Yeşilköy Mahallesi' 5 km, Arif Mahallesi'nde ise 2 km asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Hasyurt Mahalle Muhtarı Uğur Kaplan da hem alt yapı hem de asfalt çalışmalarını gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

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Kaynak: Habermetre

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