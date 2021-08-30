Finike'de 30 Ağustos kutlamaları ses ve ışık gösterisi ile sona erdi
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Finike'de 30 Ağustos kutlamaları ses ve ışık gösterisi ile sona erdi

Finike'de 30 Ağustos kutlamaları ses ve ışık gösterisi ile sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Finike ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında denizde ses ve ışık gösterisi düzenlendi.

Antalya'nın Finike ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında denizde ses ve ışık gösterisi düzenlendi.

Finike'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sabah çelenk sunma töreninin ardından tur tekneleri, yelkenliler ve amatör denizcilerin katılımıyla denizde ses ve ışık gösterisi düzenlendi. Finike Limanı'ndan başlayan ses ve ışık gösterisi, Finike sahilinin yaklaşık 5. kilometresine kadar ilerledi. Gösteriyi limandaki mendirekten takip eden vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile bayram coşkusunu yaşarken bir yandan da cep telefonları ile o anları ölümsüzleştirdi. Denizdeki ses ve ışık gösterisi havadan drone ile de görüntülendi. Yaklaşık 3 saat süren gösteri dağa lazer ile yazı yansıtılmasıyla son buldu. - ANTALYA

Finike'de 30 Ağustos kutlamaları ses ve ışık gösterisi ile sona erdi
Finike'de 30 Ağustos kutlamaları ses ve ışık gösterisi ile sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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