Finike'de 19 Mayıs denizde kutlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Finike'de 19 Mayıs denizde kutlandı

Finike'de 19 Mayıs denizde kutlandıFinike'deki yatçılar ile amatör balıkçılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bayraklarla süsledikleri tekneleriyle sahilde gösteri turu yaptı.

Finike'de 19 Mayıs denizde kutlandı
20.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:32

Finike'de 19 Mayıs denizde kutlandı

Finike'deki yatçılar ile amatör balıkçılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bayraklarla süsledikleri tekneleriyle sahilde gösteri turu yaptı. Bazı esnaflarda 19.19'da bir araya gelerek İstiklal Marşı okudu.Finike'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Finikeli yatçı ve amatör balıkçılar dün saat 18.00 sıralarında bayraklarla süsledikleri tekneleriyle sahil boyu gösteri turu düzenledi. Yaklaşık 20 balıkçı teknesinin katıldığı gösteri turuna Sahil Güvenlik botu da eşlik etti. Tekneler turun ardından hareket noktası olan limana geri dönerek İstiklal Marşı'nı okudu. Gösteriyi kıyıdan izleyen vatandaşlar da alkışlayarak amatör balıkçıların bayram coşkusuna ortak oldu.

Finike'de amatör balıkçıların düzenlediği tekne turunun yanı sıra 19 Mayıs'ın 101'inci yıl dönümü dolayısıyla bazı esnaflar da eski belediye binası önünde saat 19.19'da bir araya gelerek İstiklal Marşı okudu. Meşale ve maytaplarla coşku yaratan esnafları balkonlarından izleyen vatandaşlar da alkışlayarak destek verdi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Haber
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı Haber
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı Haber
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Dirk Kuyt, gelecek sezon Feyenoord'da antrenör olarak yola devam edecek
Dirk Kuyt, gelecek sezon Feyenoord'da antrenör olarak yola devam edecek
Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak
Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak
Yeni Zelanda Başbakanı, işverenlere haftada 4 gün mesaiye geçilmesini önerdi
Yeni Zelanda Başbakanı, işverenlere haftada 4 gün mesaiye geçilmesini önerdi
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
New York'ta yeni vakaların yüzde 66'sını kurallara uyup evde kalanlar oluşturuyor
New York'ta yeni vakaların yüzde 66'sını kurallara uyup evde kalanlar oluşturuyor
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Besicileri 7 milyon TL dolandıran şahıs tutuklandı
Besicileri 7 milyon TL dolandıran şahıs tutuklandı
Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti
Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı
Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı
TRT'nin '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' hatası sosyal medyada tepki çekti
TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti
Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi
Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Onur Saylak Yılmaz Erdoğan Şahan Gökbakar
Spor Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Bursa 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: Finike'de 19 Mayıs denizde kutlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 15:34:00. #1.14#
title