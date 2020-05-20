Finike'de 19 Mayıs denizde kutlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Finike'de 19 Mayıs denizde kutlandı

Finike'deki yatçılar ile amatör balıkçılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bayraklarla süsledikleri tekneleriyle sahilde gösteri turu yaptı.

Finike'de 19 Mayıs denizde kutlandı
20.05.2020 12:52 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:52

Finike'deki yatçılar ile amatör balıkçılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bayraklarla süsledikleri tekneleriyle sahilde gösteri turu yaptı. Bazı esnaflarda 19.19'da bir araya gelerek İstiklal Marşı okudu.

Finike'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Finikeli yatçı ve amatör balıkçılar dün saat 18.00 sıralarında bayraklarla süsledikleri tekneleriyle sahil boyu gösteri turu düzenledi. Yaklaşık 20 balıkçı teknesinin katıldığı gösteri turuna Sahil Güvenlik botu da eşlik etti. Tekneler turun ardından hareket noktası olan limana geri dönerek İstiklal Marşı'nı okudu. Gösteriyi kıyıdan izleyen vatandaşlar da alkışlayarak amatör balıkçıların bayram coşkusuna ortak oldu.

Finike'de amatör balıkçıların düzenlediği tekne turunun yanı sıra 19 Mayıs'ın 101'inci yıl dönümü dolayısıyla bazı esnaflar da eski belediye binası önünde saat 19.19'da bir araya gelerek İstiklal Marşı okudu. Meşale ve maytaplarla coşku yaratan esnafları balkonlarından izleyen vatandaşlar da alkışlayarak destek verdi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı Haber
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti Haber
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir Haber
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor Haber
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı
Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı
Watford kaptanı Deeney, oğlunu tehlikeye atmamak için antrenmanlara katılmayacak
Watford kaptanı Deeney, oğlunu tehlikeye atmamak için antrenmanlara katılmayacak
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı
Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı
Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor
Dirk Kuyt, gelecek sezon Feyenoord'da antrenör olarak yola devam edecek
Dirk Kuyt, gelecek sezon Feyenoord'da antrenör olarak yola devam edecek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den alternatif tatil önerisi: Doğada başımızı dinleyebiliriz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den alternatif tatil önerisi: Doğada başımızı dinleyebiliriz
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti
Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süreyya Önder Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Ebru Şallı Yılmaz Erdoğan
Spor Neymar Falcao Metin Oktay Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Türk Lirası Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Finike'de 19 Mayıs denizde kutlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 12:52:55. #1.14#
title