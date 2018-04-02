Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara ve gençlere yönelik hizmet vermek üzere yapımına başlanan Finike Çocuk ve Gençlik Evi'nde sona gelindi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Finike'nin en büyük ihtiyaçlardan birini karşılamak üzere yapımına başladığı Finike Çocuk ve Gençlik Evi açılış için gün sayıyor. Finike merkeze 4.5 kilometre uzaklıkta bulunan tesis 8 milyon 740 bin TL'lik yatırımla ilçeye kazandırılıyor. Binanın inşaatı yüzde 82 oranında tamamlanırken, tefrişat hazırlıklarına da başlandı. Dış cephe boyası da tamamlanmak üzere olan Gençlik Evi inşaatında iç boya ve taban döşemelerinde de sona gelindi. Çatı katı ve asma tavan çalışmaları da bitme aşamasına gelen projede önümüzdeki hafta pejyaz düzenlemesine geçilecek.

Tam donanımlı tesis

Finike İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde inşa edilen Çocuk ve Gençlik Evi'nde, 216 kişilik yemekhane ve mutfak, 210 kişilik konferans salonu, 170 kişi konaklama kapasitesine sahip 85 oda olacak. Tesiste danışma, güvenlik, fuaye ve mescitler, kütüphane, internet odaları ve çalışma odalarının yanı sıra; sığınak alanı, oyun ve eğlence odaları, TV odaları, fitness salonu ve 17 araçlık otoparkıyla tam donanımlı bir tesis olarak hizmet verecek.

Öğrenciler için yeni yaşam alanı

İlçedeki öğrencilerin barınma ihtiyacını çözme noktasında önemli bir açığı gidermesi beklenen tesis, çevre düzenlemesiyle de bir sosyal donatı ve yaşam alanı olarak planlandı. Finike Çocuk ve Gençlik Evi, peyzaj alanları, yürüyüş parkurları ve seyir teraslarıyla öğrencilerin keyifle vakit geçireceği bir tesis olarak inşa ediliyor. - ANTALYA