Finike Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
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Finike Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel
Finike Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Antalya'nın Finike ilçesinde belediyede şirketi ile burada çalışan 278 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

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Antalya'nın Finike ilçesinde belediyede şirketi ile burada çalışan 278 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Finike Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye şirketi Finike Altın Portakal Limited Şirketi ile Belediye-İş Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçiler Sendikası arasındaki görüşmeler mutabakatla sonuçlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, çalışanların her zaman yanında olduklarını belirtti.

Sözleşmenin şirket çalışanları için hayırlı olması temennisinde bulunan Geyikçi, "Bu sözleşmeyle çalışanlarımız inşallah mutlu olurlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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