Finike Asarönü-Alacadağ grup yolu asfaltlanıyor
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Finike Asarönü-Alacadağ grup yolu asfaltlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike ilçesine bağlı Asarönü ve Alacadağ mahalleleri grup yolunu sathi asfaltla kaplıyor.

Finike Asarönü-Alacadağ grup yolu asfaltlanıyor
25.06.2020 14:43 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:47

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike ilçesine bağlı Asarönü ve Alacadağ mahalleleri grup yolunu sathi asfaltla kaplıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerdeki asfalt ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yıllar içinde deforme olan Finike ilçesine bağlı Asarönü ve Alacadağ mahalleleri grup yolunda konforlu ulaşım için çalışma başlattı. Alt yapı ekipleri, öncelikle yolda genişletme, şarampol temizliği, büz koyma, dolgu ve sıkıştırma çalışması yaptı. Ardından asfalt ekipleri ara vermeden 8 kilometrelik yolda sathi asfalt çalışmasına başladı.

Ekipler hummalı bir şekilde sathi asfalt kaplama çalışmalarına devam ederken Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi yolu inceleyerek bilgi aldı. Başkan Geyikçi, yolun daha konforlu hale geleceğini belirterek, araç güvenliği açısından da çalışmanın son derece önemli olduğunu söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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