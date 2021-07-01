Fındıkta yüksek fiyat beklentisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fındıkta yüksek fiyat beklentisi

Fındıkta yüksek fiyat beklentisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ordu'nun Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, fındıkta bu yıl yüzde 20 rekolte kaybı beklendiğini belirterek, fiyatın bu düşüşe göre belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Ordu'nun Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, fındıkta bu yıl yüzde 20 rekolte kaybı beklendiğini belirterek, fiyatın bu düşüşe göre belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin önemli ihracat ürünleri arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından olan fındıkta bu yıl yüzde 20 rekolte kaybı bekleniyor. Ordu'nun orta kesimli olan, 300-500 rakımlı bölgelerinde görülen zirai don, rekolte kaybına yol açarken, fiyatların belirlenmesinde ise bu kaybın da dikkate alınması gerektiği belirtiliyor.

Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, yeni sezon öncesi rekolte çalışmalarının başladığını belirtti. Bu çalışmaların neticesinde bölgede yaklaşık yüzde 20'lik bir düşüş beklendiğini aktaran Gürsu, "Orta kesimde 300 ile 500 rakım arasında dondan etkilenen bölümler var. Bu da Ordu fındığının yüzde 20'sine tekabül ediyor. Bunun yanında sahil kesimlerinde ve yüksek bölgelerde fındıklarımızın durumu gayet iyi" dedi.

"Beklentimiz 30 lira"

Fındık fiyatlarının son yıllarda üreticinin yüzünü güldürdüğünü belirten Gürsu, "Biz fındık toplama maliyeti ile ilgili bir rapor hazırladık. Bölgemizde dönüm başına ortalama 85 kilogram fındık üretiliyor. Bizim bölgemizde fındığın toplama maliyeti ise ortalama 22 lira 85 kuruş olarak ortaya çıkıyor. Bu rakamlara bakarak bölgemiz için fındık fiyatını yüksek bekliyoruz. Çarşamba, Terme gibi bölgelerde artık makinalı tarıma geçildi. Biz Ordu'da dönüm başına 85 kilogram alırken makinalı tarımla toplanan yerlerde dönüm başına belki 300 - 400 kilogram fındık alınıyordur. Onların maliyeti bizden çok daha düşük, makinalı tarım yapıyorlar. Orta Karadeniz'de maliyetler 22 lira 85 kuruşken Doğu Karadeniz'e doğru gittikçe bu maliyetler daha da artmakta. Özetle beklentimiz geçen yılki fiyatın üzerinde, 30 lira gibi bir rakamdır" şeklinde konuştu.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) depoları kiralık olarak elinde tuttuğunu ve bunun sadece bu yıl değil, her zaman fındığı alacağı anlamına geldiğine dikkat çeken Gürsu, son yıllarda çiftçilerin açıklanan fiyatlardan memnun olduğunu, bu yıl açıklanacak rakamın da çiftçileri memnun edeceğine inandıklarını dile getirdi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bir tanesi bile ihracatı durdurabiliyor... Narenciyenin kabusu 'Akdeniz meyve sineği' geri döndü
Bir tanesi bile ihracatı durdurabiliyor... Narenciyenin kabusu "Akdeniz meyve sineği" geri döndü
İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek
İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Destici
Magazin Brad Pitt Şener Şen Şevval Şahin Burak Özçivit
Spor Cristiano Fatih Terim Metin Oktay Şenol Güneş Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fındıkta yüksek fiyat beklentisi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 10:51:57. #1.16#

title