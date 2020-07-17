Fındıkta verimi artırmak için "çinkolu gübre" tavsiyesi Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Faruk Özkutlu, fındık üreticilerine çinkolu gübre kullanımını önererek, "Diğer gübreleri de mutlaka fındıkla buluşturacaksınız ancak çinkolu gübreyi de verdikten sonra veriminiz yüzde 25 artıyor.

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Faruk Özkutlu, fındık üreticilerine çinkolu gübre kullanımını önererek, "Diğer gübreleri de mutlaka fındıkla buluşturacaksınız ancak çinkolu gübreyi de verdikten sonra veriminiz yüzde 25 artıyor." dedi.

Özkutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık verimini olumsuz etkileyen birçok faktör olduğunu söyledi.

Karadeniz'de özellikle fındık tarımının yapıldığı bölgelerde arazilerin taşlık ve toprak derinliğinin az olduğuna işaret eden Özkutlu, bu durumun verimi azalttığını belirtti.

Özkutlu, doğru gübreleme yapılmamasının da verimi düşürdüğüne dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Elimizdeki verilere göre fındıkta kullanılan gübrelerin yüzde 90'ından fazlası azotlu gübre. Fındığın 20 elemente ihtiyacı var. Kaliteli verim için 20 elementin mutlaka toprakta olması gerek. Birkaçının eksik olması durumunda bunun gübreleme yöntemiyle toprağa kazandırılması gerek."

Bölge için problem olan elementlerin başında çinkonun geldiğini belirten Özkutlu, bu konuda 3 yıl önce başlattıkları projenin sonuçlandığını bildirdi.

Özkutlu, arazi taraması çalışmasında Karadeniz Bölgesi'nde fındık tarımı yapılan yerlerde toprakta yüzde 70'ten fazla çinko noksanlığı tespit ettiklerini, verimin artması için çinkolu gübreye ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Çinko sadece bitkiler için değil, insanlar için de gerekli"

Çinkolu gübre kullanılan bahçelerde verimin yüzde 25 arttığını belirlediklerini ifade eden Özkutlu, "Diğer gübreleri de mutlaka fındıkla buluşturacaksınız ancak çinkolu gübreyi de verdikten sonra veriminiz yüzde 25 artıyor. Yaptığımız projenin sonucu bize bunu gösterdi. Üreticilerimizin mutlaka bahçelerinde çinko katkılı gübre kullanmasını öneriyoruz." diye konuştu.

Özkutlu, çinkonun sadece bitkiler için değil, insanlar için de gerekli olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

"Normal bir bahçeden elde edilen fındığın 100 gramı 2 miligram çinko içeriyor. Yaptığımız çalışmayla biz bunu artırma yoluna gittik. 100 gramda çinko oranını 2,9 miligrama çıkarmayı başardık."

Kaynak: AA