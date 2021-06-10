Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Çalışmalarının Startı Verildi

Vali Seddar Yavuz'un himayesinde Fındıkta verimin artırılması için hazırlanan "Fındık Rekoltesini Artırma Projesi"nin toplantısı paydaş kurumların katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Vali Seddar Yavuz'un himayesinde Fındıkta verimin artırılması için hazırlanan "Fındık Rekoltesini Artırma Projesi"nin toplantısı paydaş kurumların katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Fındıkta verim ve kaliteyi artırmak amacıyla Vali Seddar Yavuz tarafından ilimizde başlatılan projenin detayları paydaş kurumlar ile paylaşıldı. İlgili kurumların da görüşlerinin alındığı toplantıda yapılması planlanan çalışmaların ilk adımı atıldı.

Makam toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Ali Ada, İl Tarım ve Orman Müdür V. Yüksel Çil, İzmit, Gölcük, Kandıra ve Kartepe Ziraat Odası Başkanları katıldı.

Vali Yavuz konuşmalarında: "Fındık üretimi yapan çiftçilerimizin gelirini artırmayı hedefleyen bu projemizde, sizlerin katkısı ve sahiplenmesiyle netice alınabileceğine yürekten inanıyorum. Daha önce görev yaptığım ve fındığın başkenti olan Ordu'da bu projeyi başarıyla yürüttük. Yüzde yüze varan üretim artışları gerçekleştirdik. Özellikle Kandıra bölgemizde yetiştirilen fındıktaki verimin arttırılması temel amacımızdır. Budama, sulama ve modern gübreleme tekniği ile bu işin daha verimli sonuçlanabileceğini biliyoruz. Valiliğimiz koordinasyonunda; Tarım İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Odaları ve çiftçilerimizle istişare içerisinde çalışmaları yürüteceğiz. " diyerek, projenin ve toplantının hayırlı olmasını diledi.

Toplantı İl Tarım ve Orman Müdür V. Yüksel Çil'in ilimiz tarım verilerine ilişkin sunumu ile son buldu.

Kaynak: Habermetre