Fındıkta TSK Sevinci

ATAKAN ÇITLAK - EYÜP ELEVÜLÜ - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) fındık ihtiyacının Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından karşılanacak olması, Karadeniz Bölgesi ekonomisi açısından olumlu karşılandı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında bir süre önce gıda maddeleri tedariki protokolünün imzalanmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

TSK tarafından fındığın tüketilecek olmasının önemli olduğunu vurgulayan Soydan, "Hem iç piyasadaki tüketimimiz hem de TMO'nun kendi aldığı fındığı bu şekilde kamuoyuna sunması önemli çünkü biz de uzun zamandır Türkiye'deki kurumlara fındığın sunulması yönünde fikirlerimizi beyan ediyorduk. Bunu önemli bir gelişme olarak görüyoruz. TMO'nun elindeki fındığın bu şekilde tüketilmesinin daha önemli ve olumlu olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Soydan, gıda ürünleri içerisinde fındığın, dayanıklılık ve sağlık yönünden önemli bir yeri olduğuna işaret ederek, diğer bakanlıkların da bu şekilde fındık tüketimi açısından ürünü kurumlara sunabileceğini belirtti.

Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Erim Yaman ise TMO'nun TSK'ye teslim edileceği ürün miktarının 388 ton iç fındık olacağının açıklandığını aktararak, gelecek dönemlerde bu rakamların katlanarak artmasını umduklarını belirtti.

Protokole göre TSK'nin fındık ihtiyacının TMO tarafından karşılanacağını vurgulayan Yaman, "Her iki bakanlığın aldığı ortak kararla TSK'nin fındık ihtiyacının TMO üzerinden karşılanacak olmasından ziraat odaları olarak son derece memnunuz hatta bu fikrimizi yıllardır dile getiriyorduk. Uygulama, ofisin stoklarındaki fındık miktarının da eritilmesi noktasında da önem arz ediyor." dedi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının fındık ihtiyaçlarının TMO'dan karşılanabileceğini işaret eden Yaman, şunları kaydetti:

"Biz Milli Savunma Bakanlığının bu uygulamasının bir örnek teşkil etmesini istiyoruz. Devletin diğer bakanlıkları ve kamu kurum ve kuruluşları da uygulamaya dahil olabilir. Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığı okullarda öğrencilere fındık dağıtabilir. Her yıl okullarda milyonlarca öğrenciye süt ve kuru üzüm dağıtılıyor. Neden bu ürünler arasına fındık da eklenmesin. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı uçaklarda, tren ve deniz araçlarında dağıtabilir. Yine diğer bazı bakanlıklar da kendi ihtiyaçlarını TMO üzerinden karşılayabilir."

İmzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde TMO tarafından Mili Savunma Bakanlıgˆına iki parti halinde toplam 388 ton kavrulmus¸ ic¸ fındık teslim edilecek. İlk teslimat olan 263 ton kavrulmuş iç fındık 15 Ocak-15 S¸ubat tarihlerinde verilecek. İkinci parti olan 125 ton teslimat ise 1-30 Haziran tarihlerinde teslim edilecek.

Teslimatlar, Nigˆde/Bor, C¸atalca, Kayseri ve Go¨lcu¨k Ana I·kmal Merkez Komutanlıgˆı ve Birlik noktalarına yapılacak.