HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Fındıkta tahmini rekolte belirlendi

Fındıkta tahmini rekolte belirlendi Tarım ve Orman İl Müdürlükleri verilerine göre, rekolte geçen yıla göre yüzde 15 oranında azalarak 660 bin 157 ton olarak tahmin edildi Türkiye'de 728 bin 250 hektar alanda fındık yetiştiriciliği yapılıyor Türkiye'nin en önemli tarım ürünleri arasında yer...

22.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:21

Fındıkta tahmini rekolte belirlendi

Tarım ve Orman İl Müdürlükleri verilerine göre, rekolte geçen yıla göre yüzde 15 oranında azalarak 660 bin 157 ton olarak tahmin edildi

Türkiye'de 728 bin 250 hektar alanda fındık yetiştiriciliği yapılıyor

TRABZON - Türkiye'nin en önemli tarım ürünleri arasında yer alan fındıkta tahmini rekolte belirlendi. Tarım ve Orman İl Müdürlükleri verilerine göre, rekolte geçen yıla göre yüzde 15 oranında azalarak 660 bin 157 ton olarak tahmin edildi.

728 bin 250 hektar alanda yılda 650 bin tonun üzerinde fındık üretiminin yapıldığı Türkiye'de Tarım ve Orman İl Müdürlükleri verilerine göre, 2019 yılı fındıkta tahmini rekolte 776 bin 46 ton olurken, 2020 yılı rekoltesi ise yüzde 15 oranında azalarak 660 bin 157 ton olarak belirlendi.

Türkiye genelinde 16 ilde fındık üretimi yapılırken, Ordu en fazla üretim ile ilk sırayı alıyor. Ordu ilinde bu yılki fındık rekolte rakamı 197 bin 230 ton olarak tahmin edilirken, Samsun 123 bin 555 ton ile ikinci sırayı, Sakarya ise 91 bin 397 ton ile üçüncü sırayı alıyor.

Ordu, Samsun Giresun, Trabzon, Artvin, Rize, Sinop, Gümüşhane, Tokat, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Kocaeli, Kastamonu, Bartın ve Bolu olmak üzere 16 ilde yetişen fındık ihracatında Türkiye, yılda 2 milyar doların üzerinde gelir elde ediyor.

En az Gümüşhane, en fazla Ordu

Bu yılki tahmini rekolte sıralamasında en az üretimle Gümüşhane yer alırken 197 bin 230 ton tahmini rekolte ile Ordu ilk sırayı alıyor.

Fındıkta 2020 yılı tahmini rekolte rakamları, Ordu 197 bin 230, Samsun 123 bin 555, Giresun 84 bin 167, Trabzon 40 bin 315, Artvin 3 bin 744, Rize bin 403, Sinop 2 bin 300, Gümüşhane bin 231,Tokat 3 bin 925, Sakarya 91 bin 397, Düzce 57 bin 330, Zonguldak 22 bin 566, Kocaeli 14 bin 113, Kastamonu 9 bin 768, Bartın 5 bin 868, Bolu bin 245 ton olmak üzere toplam 660 bin 157 ton olarak belirlendi.

Trabzon yaklaşık 15 bin ton geriye düştü

Trabzon'da 65 bin 535 hektar alanda yapılan üretimde 2019 yılı tahmini rekolte rakamı 53 bin 942 olurken 2020 yılı tahmini rekolte rakamı ise 40 bin 315 olarak belirlendi.

Fındıkta tahmini rekolte belirlendi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş 3. Sayfa
Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş
Başını kaldırıma çarpan talihsiz vatandaş, kaldırım üzerinde can verdi 3. Sayfa
Başını kaldırıma çarpan talihsiz vatandaş, kaldırım üzerinde can verdi
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi Ekonomi
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı Ekonomi
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince...
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununa tasma taktı
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununa tasma taktı
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Koronavirüs tespih sektörünü de vurdu
Koronavirüs tespih sektörünü de vurdu
Büyükbaş fiyatları artınca kurban pazarlarında en çok tercih edilen keçi oldu
Büyükbaş fiyatları artınca kurban pazarlarında en çok tercih edilen keçi oldu
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Lille'in istediği Burak Yılmaz'a Fiorentina ve Lecce de talip oldu
Lille'in istediği Burak Yılmaz'a Fiorentina ve Lecce de talip oldu
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Fatih Sultan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Serdar Ortaç Öztürk Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Caner Erkin Ünal Karaman Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Muğla Erkek Üniversite
Şu an buradasınız: Fındıkta tahmini rekolte belirlendi - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 11:49:08. #1.15#
title