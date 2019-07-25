"Fındıkta suni dalgalanmaların önüne geçilmeli"

Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, fındıkta suni dalgalanmaların önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Ergün, yaptığı basın açıklamasında, borsası yurt dışında olan ve kararları yabancı şirketlerin aldığı bir ortamda fındık üreticisinin memnun kalmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Fındık sezonunun açılmasıyla birlikte fındık endeksli yaşayan üreticinin beklentilerini dile getiren Ergün, hasada başlayacak üreticilerin Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fiyat açıklamasını beklediklerini belirterek, "Samsun Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığı tarafından hazırlanan fındık maliyet raporuna göre 1 kilogram fındığın maliyeti 14,45 TL olarak açıklanmıştır." dedi.

Dış alıcıların erken toplantı düzenlediğinden yakınan Ergün, şunları kaydetti:

"TMO tarafından 2019 yılı için açıklayacağı fiyatın önceki senelerdeki gibi taban fiyat şeklinde olmasından ziyade piyasayı üretici lehine hareketlendirecek, rekabet gücünü artıracak şekilde olması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki borsası yurt dışında olan ve kararlarını yabancı şirketlerin aldığı bir ortamda üreticinin memnun kalması mümkün değildir. Dış alıcılar ve onların iş birlikçileri yeni hasat dönemi için çok erken tarihlerde toplantılar yapmış ve kendilerince fiyat belirleme çabasına girmişlerdir."

Son günlerde piyasada fındık fiyatının hasada sayılı günler kala 12-13 liraya kadar düştüğünü ifade eden Ergün, "Piyasalarda suni dalgalanmaya neden olan bu durumun sebebi açığa satış, yani ihtiyacı olan üreticilerin sezon öncesi fındık manavlarından ödeme almalarıdır. Tüm saydığımız bu sebeplerden dolayı fındığa devletin oluşturacağı destek, önlem ve politikalar ile hem gayrisafi milli geliri hem de üreticinin aldığı ücreti artırma, mevcut durumu iyileştirmede hayati önem arz etmesinin yanında milli gerekliliktir." diye konuştu.

Kaynak: AA