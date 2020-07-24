HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Fındıkta rekolte tartışması

2020 ürünü fındıkta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 665 bin, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nce de 670 bin ton olarak tahmin edilen rekolte ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Fındıkta rekolte tartışması
24.07.2020 16:04 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:13

2020 ürünü fındıkta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 665 bin, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nce de 670 bin ton olarak tahmin edilen rekolte ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, bakanlık tarafından her kesimden temsilcilerin iştiraki ile her ilde oluşturulan komisyonların rekolte tahminini çotanak sayımı şekliyle yaptıklarını hatırlattı. Ergan "En sağlıklı ve en sağlam tespit şekli budur. Dalda fındıklar hemen hemen tam olarak oluşmuş olduğu için tespitlerin doğru çıkma oranı da çok yüksektir. Bunun fiyat söz konusu edilerek tartışılması da doğru değildir" dedi.

Eyyüp Ergan yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu tahmin edilen miktarın ihracatta ve içeride rahatlıkla tüketilebilecek miktar olduğuna dikkat çekerek Türkiye'nin 31 Ağustos tarihi geldiği zaman sadece ihraç etmiş olacağı fındık miktarının bile 330 bin ton iç fındığı aşmış olacağı, bunun da 660 bin ton kabuklu fındığın sadece dışarıya satılabileceği anlamına geldiğini bildirdi.

Ergan, çotanak sayımı şekliyle yapılan sayımda ortaya çıkan rakamı 2-3 ay öncesinde kimilerinin masa başında, kimilerinin de gelişigüzel yaptıkları sayım üzerinden açıkladıkları 600 bin ton civarındaki yanlış tahminleri baz alarak eleştirmenin doğru olmadığını vurgulayarak "Önceki rakamlar söz konusu olduğunda, 'Devleti bekleyin' diyenlerin, şimdi devletin açıkladığı rakamı eleştirmelerini anlamak mümkün değildir. Kaldı ki, böylesine yanlış eleştiri yapanları tahmin komisyonlarında yer alan aynı kuruluşun temsilcileri de kınamaktadırlar. Bu tartışmalara artık son verilsin. Biz az üretmeyi değil, çok çalışıp, çok üretip, daha çok satıp, daha çok kazanmayı gündem yapalım" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tuzla fayını inceleyen uzmandan korkutan uyarı: Deprem yaklaşıyor Güncel
Tuzla fayını inceleyen uzmandan korkutan uyarı: Deprem yaklaşıyor
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı Ekonomi
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti Ekonomi
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu Ekonomi
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı Politika
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktığını anlattı Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktığını anlattı
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
Ankara'daki konuşmasında dili sürçen İmamoğlu: Aklım İstanbul'da, ne yapayım?
Ankara'daki konuşmasında dili sürçen İmamoğlu: Aklım İstanbul'da, ne yapayım?
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Efsane boksör Mike Tyson, 15 yıl sonra ringe geri dönüyor
Efsane boksör Mike Tyson, 15 yıl sonra ringe geri dönüyor
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı
Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu kuruldu
Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu kuruldu
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını 'Gülpin' koyacaktı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Tuma Çelik Mensur Işık Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Seki Acun Ilıcalı Selçuk Yöntem Öztürk Serengil
Spor Can Bartu Fatih Terim Metin Oktay Ali Şansalan Koray Gençerler
Daha Fazla Cuma Namaz Beşiktaş Ayasofya
Şu an buradasınız: Fındıkta rekolte tartışması - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 16:47:14. #1.14#
title