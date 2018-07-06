Fındıkta Rekolte Tahmin Çalışması Sona Erdi

Fındıkta 2018 yılı rekolte tahmini için oluşturulan komisyon çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Trabzon Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'un en önemli tarımsal ürünlerinin başında gelen fındıkta bu yılki rekolte tahmini için oluşturulan komisyon çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Rekolte Tespit Komisyonu'nun, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün başkanlığında oluşturulduğu işaret edilen açıklamada, komisyonda Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü, Toprak Mahsulleri Ofisi, Ziraat Odalarını temsilen Arsin Ziraat Odası, Trabzon Ticaret Borsası, Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Ekonomi Bakanlığı ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinin teknik elemanlarının yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, bu yıl rekolte tahmini için inceleme yapılan alanın Trabzon'un 18 ilçesini kapsayacak şekilde genişletildiği vurgulanarak, şöyle denildi:

"Her 10 bin dekar fındık arazisi için 64 noktada çotanak sayımı yapıldı. 25 Haziran- 02 Temmuz tarihleri arasında 6 gün süren arazi çalışmalarını hesaplama süreci takip etti. Rekolte Tespit Komisyonu'nun son toplantısı İl Müdürümüz Cahit Gülbay'ın başkanlığında yapılarak, 2018 yılı tahmini fındık rekoltesi çalışmalarına son şekli verildi. Konu ile ilgili gerekli açıklamaların bakanlığımız tarafından yapılacağı bildirildi."