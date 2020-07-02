Fındıkta rekolte çalışmaları
Samsun'un Çarşamba ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince fındıkta rekolte çalışmalarının ön hazırlıkları yapılıyor.
02.07.2020 17:06 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:10
Samsun'un Çarşamba ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince fındıkta rekolte çalışmalarının ön hazırlıkları yapılıyor.
6-7 Temmuz'da Çarşamba ilçesinde yapılacak olan fındık rekolte çalışması ön hazırlıkları başladı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personellerince belirlenen bahçelerde 'Fındık Rekolte Bahçesi' tabelaları yerleştirilirken, rekolte yapılacak fındıkların tam tespiti yapılıyor. - SAMSUN
Kaynak: İHA