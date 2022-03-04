Fındıkta örnek bahçeler verim ve kaliteyi artırdı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması için oluşturulan örnek fındık bahçelerinde, yeni hasat dönemi öncesi verim ve kalitenin artırılmasına yönelik hazırlıklar başladı.

Trabzon Ticaret Borsasınca (TTB) 7 yıl önce başlatılan "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma" projesi kapsamında, başta Yomra ilçesine bağlı İkisu Mahallesi'ndeki fındık bahçesi olmak üzere il genelinde 60 örnek bahçe oluşturuldu.

Bahçeler, bu aylarda yapılan dip sürgünü temizliği, gübreleme ve kireçleme işlemleriyle yeni hasat dönemine hazırlanıyor.

TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, AA muhabirine, fındığın, Türkiye'nin en çok ihraç ettiği ürünlerden olduğunu söyledi.

Ülkenin, yıllık 2 milyar doları aşkın fındık ihracat potansiyeli olduğuna işaret eden Arslantürk, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim de bu örnek bahçeleri oluşturmamızdaki temel amaç Türkiye'nin toplam üretim alanındaki verimsizliğine dikkat çekebilmekti. 740 bin hektarlık alanda üretim yapıyoruz ama ortalama 100 kilogramın altında üretim gerçekleşiyor. Bu örnek bahçemiz de 7 yaşında. Geçen yıl dönüme 258 kilogram ürün aldık. Hedefimiz burada 500 kilogramlara ulaşmak."

Arslantürk, örnek bahçelerdeki sistemin normal ocak sisteminden farklı, tek gövde üzerine kurulu olduğunu belirterek, "Son 3 yıldan beri de üreticiye en verimli çeşit olan Yomra sivrisi ve çakıldak çeşidini ücretsiz dağıtıyoruz. Kasım ayında 40 bin fidan dağıtımı gerçekleşti. Önümüzdeki kasım için de 60 bin fidan öngörüsü içinde hareket ediyoruz. Yeni bahçeler oluşturmaya gayret ediyoruz ve şükürler olsun ki sonuçlarını almaya başladık." dedi.

"Yapılacak çalışmalar karşılığını verim ve kalite olarak bize yansıtacaktır"

Karadeniz'in doğusundan batısına kadar bütün bahçelerde seyrekleme, budama ve yeni dikim modeline geçişin hızla artmaya başladığını vurgulayan Arslantürk, "Bizim zaten hedefimiz var, 5 milyar dolarlık ihracat. Bunu yapabilmenin altyapısı da üretimden, verimlilikten geçiyor ve bugünlerde onu görmenin mutluluğu içerisindeyiz." diye konuştu.

Arslantürk, bahçelerde şu an gübreleme döneminde olunduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fındık ocaklarında dip sürgünü temizlikleri, yabancı otlarla mücadele gibi mekanik organizasyonların yanında bir de kireçleme yapılıyor. Şu anda yapraklar en gelişme döneminde, patlama noktasına kadar geldi. Çiçekler tozlaşmasını tamamladı. Bu yapılacak çalışmalar daha sonrasında karşılığını verim ve kalite olarak bize yansıtacaktır. Bu konularda üreticilerimize, tarımsal faaliyetlerini yeri ve zamanında yapmasını öneriyoruz. Neticede çıkan üründen bölge, ülke kazanacak."

Üretimin artırılmasının önemine dikkati çeken Arslantürk, "Biz Türkiye'nin, bugünkünün en az 3 katı bir üretim yapmasını hedefliyoruz. Örnek bahçelerdeki hedefimiz de dönüme en az 500 kilogram. Bu kapsamda yeni sezonun Türk üreticisine hayırlı olmasını diliyorum. " diye konuştu.

"Çalışınca, emek verince karşılığı alınıyor"

Örnek bahçe sahiplerinden Ömer Ustaömeroğlu da 3 dönümlük örnek bahçesinde 285 dal fındığı olduğunu söyledi.

Bahçesinin yaklaşık 7 yıllık olduğunu belirten Ustaömeroğlu, "Ben şunu gördüm, çalışınca, emek verince karşılığı alınıyor." ifadesini kullandı.

Ustaömeroğlu, örnek bahçesindeki verimden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Eskiden burada eski usul ocak sistemi vardı. Dönümden yaklaşık 75-80 kilogram fındık alıyorduk, bunu yaptıktan sonra en son 258 kilogram fındık aldık yani 3 katı arttı. Memnunuz." dedi.

Örnek bahçede gübreleme yapan Ahmet Öztürk de fındık bahçesinde bugünlerde yapılması gereken işlere dikkati çekerek, "Fındık tarımında her ay bahçede yapılacak işler var. Biz de onları sırasıyla yapıyoruz. 70 kilogram olan hasat, bu sayede 250 kilograma kadar çıktı." diye konuştu.