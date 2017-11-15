Fındıkta Örnek Bahçeler Budanıyor

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından 2013 yılında uygulanmaya başlanan "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Projesi" kapsamında oluşturulan örnek bahçelerde ağaçlar budanmaya başlandı.



TTB'den yapılan yazılı açıklamada, proje kapsamında Trabzon ve ilçelerinde yaşlanmış fındık ağaçlarının sökülüp, farklı dikim sistemleri ile yeniden kurulan 63 bahçede ziraat mühendisleri nezaretinde budama yapıldığı belirtildi.



Ortahisar ilçesine bağlı Yeşilhisar Mahallesi'nde Ali Yazıcı'ya ait bahçede budama yapıldığı aktarılan açıklamada, Ziraat Mühendisi Erdal Yığcı'nın şu sözlerine yer verildi:



"Tek dal, ikili ve ocak sistemi ile dikilen bahçelerin bu özellikleri dikkate alınarak budanması gerekiyor. Budama işlemi gelişmiş bahçelerde de aralık sonuna kadar yapılabilecek. Tekniğine uygun olarak yapılması halinde budama işlemi üründe kalitenin yanı sıra yüzde 30'a yakın verim artışı da sağlıyor."