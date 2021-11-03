GİRESUN (Habermetre) - Giresun Ticaret Borsasının ev sahipliğinde, 1 Kasım 2021 tarihinde "Fındıkta Lisanslı Depoculuk Çalıştayı" düzenlendi.

Söz konusu Çalıştaya Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Giresun Valisi Enver Ünlü, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürümüz Ahmet GÜLDAL ile sektör temsilcileri katılım sağladı.

Fındıkta kalite ve verimin artırılması ile lisanslı depolar üzerinden alımın yaygınlaştırılması gibi konuların ele alındığı Çalıştayda Genel Müdürümüz Ahmet GÜLDAL, görüş ve önerilerini dile getirdiği bir konuşma yaptı.

"TMO'nun faaliyeti üretici için sigorta anlamı taşıyor. "

Genel Müdürümüz Ahmet GÜLDAL, Giresun'daki lisanslı deponun fındıkta örnek teşkil ettiğini söyleyerek "Lisanslı deponun en büyük müşterisi biziz. Böyle bir garantisi olan başka bir sektör yok. 200 bin ton civarında depo kullanan bir kuruluşuz. Artık her yıl fındık görevimiz olmaya başladı. Bu yıl 9. defa görev aldık. Haliyle böyle bir garantisi olan sektörün sahipsiz kalmaması lazım. Diğer illerimizde de 17 bin değil, 30-40 bin tonluk lisanslı depolar olması lazım. " değerlendirmesinde bulundu.

Toprak Mahsulleri Ofisinin fındık alımlarına yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydeden Genel Müdür GÜLDAL, fındıkta 2021 alım sezonunun kısa bir değerlendirmesini yaparak şunları söyledi:

"2021 yılı sezonu gayet verimli geçiyor. Her ne kadar iklimsel şartlardan problem yaşansa da bu süreç büyük ölçüde aşıldı. TMO olarak kriterlerimizi bu senenin getirmiş olduğu olumsuzluklara karşı bir miktar esnettik. Geldiğimiz noktada önemli bir ürün miktarı TMO stoklarına intikal etmiştir ve etmeye devam etmektedir. Şu anda rutubetle ilgili çok fazla problem kalmış değildir. Baktığımızda son yılların en büyük alım dönemlerinden birini gerçekleştirmeye doğru gitmekteyiz. Bu da bizim açımızdan sevindirici. Şunu biliyoruz ki TMO'nun alım yaptığı dönemlerde TMO'nun faaliyeti özellikle fındık üreticilerimiz için bir sigorta anlamı taşıyor. "

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