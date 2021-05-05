Fındıkta "külleme" hastalığıyla mücadele uyarısı
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Fındıkta "külleme" hastalığıyla mücadele uyarısı

Fındıkta 'külleme' hastalığıyla mücadele uyarısı
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de son yıllardaki mevsimsel dengesizlik nedeniyle fındık bahçelerinde yaygın olarak görülen külleme hastalığının verim ve kalite kayıplarına neden olduğu bildirildi.

Türkiye'de son yıllardaki mevsimsel dengesizlik nedeniyle fındık bahçelerinde yaygın olarak görülen külleme hastalığının verim ve kalite kayıplarına neden olduğu bildirildi.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı açıklamada, çiftçilere, her geçen gün etkisini artıran külleme hastalığına karşı bahçelerinde zirai ve kültürel mücadele yapmaları uyarısında bulundu.

Fındık alanlarında son yıllarda yaygın olarak görülen külleme hastalığı ile zamanında mücadele edilmediğinde verim ve kalite kayıpları meydana geldiğine işaret eden Sağlam, şu bilgileri paylaştı:

"Fındık bitkisinin önemli hastalıklarından biri olan külleme hastalığının etmeni bir fungus olup, kışı yere dökülen yapraklarda ve hastalıklı bitki artıklarında geçirir. Hastalık ilkbaharda gelişmekte olan yaprak ve sürgünler üzerinde belirtilerini gösterir. Hastalık rüzgarla taşınarak bitkiden bitkiye yayılır. Külleme hastalığında belirtiler yaprağın her iki yüzeyinde de oluşabilir. Hastalık etmeninin, yaprakların alt kısımlarında gelişmesi ile ilk başlarda üst kısımlarda renk açılmaları ve sarımsı lekeler halinde belirtileri görülür. İlerleyen zamanlarda yapraklar giderek kahverengileşmeye, gevrekleşmeye, kıvrılmaya başlar ve vaktinden önce dökülürler. Genç sürgünlerde ve yapraklarda yüzeyde ilk önce un serpilmiş gibi bir görüntü oluşmaktadır. Daha sonraki dönemlerde renkte matlaşma ve kahverengileşme meydana gelmektedir. Özellikle erken dönemde hastalığa yakalanan çotanaklarda kurumalar gözlenmektedir."

Sağlam, hastalıkla kültürel mücadele hakkında bilgi vererek, "Bulaşma kaynaklarının azaltılması için sonbaharda yere dökülen yapraklar ile hastalıklı bitki artıkları toplanarak, yakmak suretiyle imha edilmelidir. Ocaklarda dip sürgünü temizliği yılda iki kez sonbahar ve ilkbaharda muhakkak yapılmalıdır. Bulaşık dip sürgünleri kesilmeli ve imha edilmelidir. Bahçede nemi azaltmak, iyi bir hava sirkülasyonu ve yeterli ışıklanma sağlamak için budama ve yabancı ot mücadelesine önem verilmelidir. Çok sık dikim bahçeler kurmamak gerekir." ifadesinde bulundu.

Sağlam, hastalıkla mücadelede kültürel önlemlerin yanında kimyasal mücadelenin de gerektiğine işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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