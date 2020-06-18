Fındıkta külleme hastalığıyla mücadele uyarısı Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, çiftçilerin mutlaka fındık bahçelerini iyi gözlemlemesi ve gerekli zirai mücadeleye önem vermesi gerektiğini söyledi.

Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, çiftçilerin mutlaka fındık bahçelerini iyi gözlemlemesi ve gerekli zirai mücadeleye önem vermesi gerektiğini söyledi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de fındık bahçelerinde külleme hastalığının kendisini gösterdiğini belirtti.

Bahçelerde hastalıkla ilgili incelemelerde bulunduklarını ifade eden Şahin, doğrudan ürünü etkileyen hastalığın yayılım seyrini yakından takip ettiklerini aktardı.

Şahin, çiftçilerin mutlaka bahçelerini iyi gözlemlemesi ve gerekli zirai mücadeleye önem vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Gerekli ilaçlı mücadele yapılmaması durumunda hastalık nedeniyle geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ürün kayıpları yaşanabilir." dedi.

Şahin, çiftçilere, külleme hastalığının yanı sıra zararlı böceklere karşı da gerekli zirai mücadeleye önem vermeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA