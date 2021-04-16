Fındıkta külleme hastalığıyla mücadele dönemi başlıyor
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Fındıkta külleme hastalığıyla mücadele dönemi başlıyor

Fındıkta külleme hastalığıyla mücadele dönemi başlıyor
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, fındık bahçelerinde yoğun zarar yapan külleme hastalığına karşı 24 Nisan tarihinden itibaren fındığın gelişimi takip edilerek ilaçlı mücadeleye başlanabileceği bildirildi.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, fındık bahçelerinde yoğun zarar yapan külleme hastalığına karşı 24 Nisan tarihinden itibaren fındığın gelişimi takip edilerek ilaçlı mücadeleye başlanabileceği bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, üreticilerin bu dönemde bahçelerini kontrol etmeleri gerektiği belirtildi.

Hastalık belirtisi görülmeyen bahçelerde birinci ilaçlamada koruyucu bitki koruma ürünü olarak yüzde 80 kükürt kullanılması gerektiği aktarılan açıklamada, ikinci ve diğer ilaçlamalarda ve hastalığın görülmeye başladığı bahçelerde ise tedavi edici bitki koruma ürünlerinden birinin kullanılması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, ilaçlama başlamadan önce arıcıların, arılarını ilaçlama sahaları dışına çıkarmaları gerektiği vurgulandı.

İlaçlamalarda atomizör kullanılacaksa ocak başına en az 1 litre, motorlu pülverizatör kullanılacaksa en az 2 litre ilaçlı su olacak şekilde, fındık ocakları dipten başlanarak yıkama şeklinde ilaç atılması gerektiği bilgisi verilen açıklamada, "Mücadelede tavsiye edilmeyen bitki koruma ürünü kullanılmaması, yaprak gübreleri hariç herhangi bir kimyasal maddenin bitki koruma ürünüyle karıştırılmadan önce etiket bilgilerindeki karışılabilirlik durumu değerlendirilerek ona göre uygulama yapılmadır." denildi.

Açıklamada, insan ve hayvan sağlığı bakımından kullanılan bitki koruma ürününün son ilaçlama ile hasat arasındaki süresine göre ilaçlama bitiminden 7-28 gün sonrasına kadar ilaçlama yapılan bahçelerde hayvan otlatılması ve meyve yenilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Kullanılacak bitki koruma ürünlerinin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş olan satış bayisinden alınarak Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesine sahip kişiler tarafından uygulanması gerektiği ifade edilen açıklamada, detaylı bilgilerin İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınabileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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