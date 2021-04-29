Fındıkta külleme hastalığını engellemek için üreticilere ilaçlama uyarısı yapıldı
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Fındıkta külleme hastalığını engellemek için üreticilere ilaçlama uyarısı yapıldı

Fındıkta külleme hastalığını engellemek için üreticilere ilaçlama uyarısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Ekonomi

Düzce'de fındıkta kalite kaybına neden olan külleme hastalığıyla mücadele için ilaçlama işlemlerinin mayıs ayının ilk 10 gününde yapılması gerektiği belirtildi.

Düzce'de fındıkta kalite kaybına neden olan külleme hastalığıyla mücadele için ilaçlama işlemlerinin mayıs ayının ilk 10 gününde yapılması gerektiği belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, yaptığı açıklamada, "yeşil altın" olarak tabir edilen fındıkta kalite artışı için küllenme hastalığıyla mücadelenin çok önemli olduğunu söyledi.

Zararlının göçünün engellenmesi için mayısın ilk 10 gününde zirai ilaçlama yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan Çiçek, "Başarılı mücadele için yaprak ve sürgünlerin tamamen ilaçlanması gerekmektedir. İlaçlamalar bir hafta içerisinde bitirilmelidir." dedi.

Külleme hastalığının bitkinin yaprak ve çotanaklara zarar verdiğini aktaran Çiçek, şöyle konuştu:

"Yapraklarda fotosentez alanını azaltmakta, bitkide bodur gelişim ve dokuların erken yaşlanmasına, özellikle yapraklarda bozulma, gelişememe, renk değişimleri, kahverengileşme, kıvrılma ve vaktinden önce dökülmelere neden olmaktadır. Hastalık doğrudan ürüne zarar vermediği için önemli bir ekonomik kayba neden olmaz ancak yaprakların vaktinden önce dökülmesi, fındıkta verimden çok kalitesini olumsuz etkilemektedir.

Ayrıca hastalıklı yapraklar, fizyolojik faaliyetlerini sağlıklılar kadar güzel sürdüremeyeceklerinden, o yılın sürgünlerinin pişkinleşmesini engelleyebilir ve bu durumun uzun yıllar devam etmesi durumunda ağaçlarda gelişme geriliği görülebilir ve fındık bahçelerinde rekolte düşüşü gözlemlenebilir."

Çiçek, kimyasal mücadelenin hastalığın yoğunluğuna göre yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer hastalık bahçede ilk defa çıkıyorsa, belirtiler görülür görülmez ilaçlamaya başlanmalıdır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise belirtiler görülmeden önce o yılın sürgünleri 25-30 santimetre olduktan ve yapraklar para büyüklüğündeki iriliğe ulaştıktan sonra ilk ilaçlama yapılmalıdır. Enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar ilaçlamaya devam edilmelidir." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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