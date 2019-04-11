Fındıkta Külleme Hastalığına Karşı İlaçlı Mücadele Uyarısı

Fındıkta külleme hastalığına karşı ilaçlı mücadeleye 18 Nisan Perşembe gününden itibaren başlanabileceği bildirildi.

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, fındıkta külleme hastalığının ilkbaharda gelişme sezonunun erken döneminde yapraklar, genç sürgünler ve çotanaklar üzerinde belirtiler oluşturduğu belirtildi.

Bulaşık olan yapraklarda zamanla lekelerin kahverengileştiğine dikkat çekilen açıklamada, yaprakların matlaşmaya başladığı ve ilerleyen dönemde de kuruma, kıvrılma ve vaktinden önce döküm meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada, genç sürgünlerde ve çotanaklarda zuruf yüzeyinde ilk önce un serpilmiş gibi bir görüntü, ilerleyen dönemde renkte matlaşma, kahverengileşme ve özellikle erken dönemde hastalığa yakalananlarda kurumalar görüldüğüne işaret edilerek, bu şekilde hastalığın fındıkta hem verim hem de kalite kayıplarına neden olduğu vurgulandı.

Hastalığın tüm fındık üretim alanlarında ekonomik anlamda zarara neden olduğunun belirtilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Bu nedenle üreticilerimiz bu dönemde bahçelerini kontrol etmeli, yüzde 50'den fazla çotanak bağlama dönemine gelmiş olan bahçelerde tavsiye edilen uygun bitki koruma ürünleri (BKÜ) ile koruyucu ilaçlama yapılmalıdır. Hastalık belirtileri görülmeye devam ettiğinde tavsiye edilen tedavi edici BKÜ ile ikinci ve diğer ilaçlamalar yapılır."

Açıklamada, mücadelede, Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsatlandırılmayan ve tavsiye edilmeyen bitki koruma ürünlerinin kullanılmaması istenerek, "Yaprak gübreleri hariç herhangi bir kimyasal maddenin ilaca karıştırılmadan önce etiket bilgileri değerlendirilerek ona göre uygulama yapılmadır." ifadelerine yer verildi.

Üreticilerin konu hakkında daha geniş bilgi almak için İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurabileceği aktarıldı.

Kaynak: AA