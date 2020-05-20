Fındıkta korkulan olmadı Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, fındıkta korkulan donma ve yanma olaylarının olmadığını, bu senenin rekoltesinin geçen seneki gibi verimli olacağını düşündüklerini söyledi.

Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, fındıkta korkulan donma ve yanma olaylarının olmadığını, bu senenin rekoltesinin geçen seneki gibi verimli olacağını düşündüklerini söyledi.

Türkiye'nin en çok fındık üretilen illerinden biri olan Samsun'da fındık üretimi için hazırlıklar devam ediyor. Önceki senelerde külleme, yanma ve donma olaylarından dolayı rekoltesi düşen fındıkta bu sezon mevsim şartları nedeniyle bir sorun görülmüyor. Samsun'da az sayıda külleme sorunu olduğunu ifade eden Hasan Tütüncü, düzenli ilaçlama ile bu sorunu da atlatacaklarını belirtti.

"Fındıkta korkulan olmadı"

Fındıkta korkulacak kadar bir zararın olmadığını ifade eden Hasan Tütüncü, "Fındık üreticileriyle devamlı görüşüyoruz. Mühendislerimiz de sahada bahçe bahçe geziyorlar. Ziraat Odası olarak çiftçilerimizin yanındayız. Şu süreçte külleme korkusu var. O da bahçelerin düzenli şekilde ilaçlanması ile takip ediliyor. Düzenli ilaçlama sayesinde inşallah küllemeyi de atlatacağız. Bu zamana kadar hava şartlarından dolayı herhangi bir yanma ya da donma olmadı. Fındıkta korkulan olmadı. Bu sene de fındıklarda verim görülüyor. Geçen sene fındıkta verim oldukça iyiydi. Donma ve yanma olayı yaşanmamıştı. Fındık rekoltesi geçen seneyle aynı olabilir. Dalda fındıklar yeni yeni çıkıyor. Geçen sene ortalama 100 bin ton fındık üretildi. Bu sene de o hedefi tutturmayı hedefliyoruz. Korona günlerinde çiftçilerimiz, çiftçilik belgesi tarla işlerini yapabiliyorlar" dedi.

Fındık veriminin arttırılması için yapılması gerekenler

Bu aylarda fındıkta yapılması gereken unsurlardan da bahseden Tütüncü, şu uyarılarda bulundu:

"Yapılması gerekenlerin başında fındık kurdu tespit edilmiş ise bahçedeki fındık çeşidine bağlı olarak yüzde 50'sinin mercimek büyüklüğüne ulaştığı dönemde teknik tavsiyelere uygun olarak mücadeleye başlamaları, ilaç uygulamalarını en kısa sürede (7-10 gün) tamamlamaları gerekmektedir. Aynı uygulamalar fındık yeşil kokarcası ve fındık kozalak akarı tespiti durumunda da uygulanabilir. Mayıs ayında ayrıca azotlu gübrenin ikinci yarısı kullanılmalı ve dip sürgün temizliği yapılmalıdır. Fındıkta külleme hastalığı ile ilgili ise bu ayda yüzde 73'lük kükürt uygulaması ve ikinci aşamada ise ilaç uygulaması yapılmalıdır." - SAMSUN

Kaynak: İHA