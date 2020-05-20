HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Fındıkta korkulan olmadı

Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, fındıkta korkulan donma ve yanma olaylarının olmadığını, bu senenin rekoltesinin geçen seneki gibi verimli olacağını düşündüklerini söyledi.

Fındıkta korkulan olmadı
20.05.2020 16:42 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:42

Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, fındıkta korkulan donma ve yanma olaylarının olmadığını, bu senenin rekoltesinin geçen seneki gibi verimli olacağını düşündüklerini söyledi.

Türkiye'nin en çok fındık üretilen illerinden biri olan Samsun'da fındık üretimi için hazırlıklar devam ediyor. Önceki senelerde külleme, yanma ve donma olaylarından dolayı rekoltesi düşen fındıkta bu sezon mevsim şartları nedeniyle bir sorun görülmüyor. Samsun'da az sayıda külleme sorunu olduğunu ifade eden Hasan Tütüncü, düzenli ilaçlama ile bu sorunu da atlatacaklarını belirtti.

"Fındıkta korkulan olmadı"

Fındıkta korkulacak kadar bir zararın olmadığını ifade eden Hasan Tütüncü, "Fındık üreticileriyle devamlı görüşüyoruz. Mühendislerimiz de sahada bahçe bahçe geziyorlar. Ziraat Odası olarak çiftçilerimizin yanındayız. Şu süreçte külleme korkusu var. O da bahçelerin düzenli şekilde ilaçlanması ile takip ediliyor. Düzenli ilaçlama sayesinde inşallah küllemeyi de atlatacağız. Bu zamana kadar hava şartlarından dolayı herhangi bir yanma ya da donma olmadı. Fındıkta korkulan olmadı. Bu sene de fındıklarda verim görülüyor. Geçen sene fındıkta verim oldukça iyiydi. Donma ve yanma olayı yaşanmamıştı. Fındık rekoltesi geçen seneyle aynı olabilir. Dalda fındıklar yeni yeni çıkıyor. Geçen sene ortalama 100 bin ton fındık üretildi. Bu sene de o hedefi tutturmayı hedefliyoruz. Korona günlerinde çiftçilerimiz, çiftçilik belgesi tarla işlerini yapabiliyorlar" dedi.

Fındık veriminin arttırılması için yapılması gerekenler

Bu aylarda fındıkta yapılması gereken unsurlardan da bahseden Tütüncü, şu uyarılarda bulundu:

"Yapılması gerekenlerin başında fındık kurdu tespit edilmiş ise bahçedeki fındık çeşidine bağlı olarak yüzde 50'sinin mercimek büyüklüğüne ulaştığı dönemde teknik tavsiyelere uygun olarak mücadeleye başlamaları, ilaç uygulamalarını en kısa sürede (7-10 gün) tamamlamaları gerekmektedir. Aynı uygulamalar fındık yeşil kokarcası ve fındık kozalak akarı tespiti durumunda da uygulanabilir. Mayıs ayında ayrıca azotlu gübrenin ikinci yarısı kullanılmalı ve dip sürgün temizliği yapılmalıdır. Fındıkta külleme hastalığı ile ilgili ise bu ayda yüzde 73'lük kükürt uygulaması ve ikinci aşamada ise ilaç uygulaması yapılmalıdır." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi Ekonomi
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Ekonomi
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek Ekonomi
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek
Güne yükselişle başlayan gram altın 382 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan gram altın 382 liradan işlem görüyor
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,79'dan işlem görüyor Ekonomi
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,79'dan işlem görüyor
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Türkiye'den sonra Avrupa Birliği de mentollü sigara satışını yasakladı
Türkiye'den sonra Avrupa Birliği de mentollü sigara satışını yasakladı
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı
Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı
Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor
Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü
Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak
Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Altının gram fiyatı 385,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 385,5 liradan işlem görüyor
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Sinan Özen Onur Saylak Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Bursa 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: Fındıkta korkulan olmadı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 16:43:14. #1.14#
title