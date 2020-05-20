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Fındıkta 'kazan-kazan' dönemi

Fındıkta 'kazan-kazan' dönemi Fındıkta işçi sıkıntısı yaşanmayacak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: "Oluşturacağımız platform ile bahçe sahipleri ve işçiler için kazan-kazan dönemi başlatıyoruz" Türkiye'nin fındık üretiminin en çok yapıldığı Doğu Karadeniz Bölgesi'nde...

20.05.2020 13:02 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:07

Fındıkta 'kazan-kazan' dönemi

Fındıkta işçi sıkıntısı yaşanmayacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler:

"Oluşturacağımız platform ile bahçe sahipleri ve işçiler için kazan-kazan dönemi başlatıyoruz"

ORDU - Türkiye'nin fındık üretiminin en çok yapıldığı Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaklaşan fındık sezonuyla birlikte hasat telaşı başladı.

Türkiye'nin en çok fındık üretilen ili Ordu'da fındık bahçeleri ilaçlama ve gübre çalışmalarıyla hasat dönemine hazırlanıyor. İl dışında yaşayan vatandaşlar da yeni fındık sezonu için Karadeniz'e gelme planlamalarını yapıyor.

Bu hazırlıklar sürerken son üç aydır yaşanan korona virüs (covid-19) salgın tedbirleri sebebiyle bu yıl bahçe sahiplerini işçi bulamama endişesi sardı.

'Fındık dalda,aklın işçide kalmasın'

Geçen yıl 'Fındığa Büyükşehir eli dokunuyor' projesiyle önemli bir boşluğu dolduran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Fındık master planının bu yıl geniş kapsamlı ikinci etabını başlatıyor. Bu yıl uygulanacak 'Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın' projesi ile bahçe sahiplerine işçi, işçilere de bahçe işi bulmasına yardım edecek, organizasyon eksikliğinin giderilmesinde etkili bir platform oluşturulacak.

Ayrıca vatandaşların sağlıklarını etkin bir şekilde korumak için planlamalar yapıldı. Mevsimlik tarım işçilerinin ateş ölçümleri ve sağlık kontrolleri yapılırken, konaklama alanları da sezon öncesi ve sezon boyunca uzman ekipler tarafından dezenfekte edilecek.

Başvurular 1 Haziran'da başlıyor

1 Haziran tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecek olan başvurular hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında 444 1 052 numaralı hattına yapılabilecek. Başvuru ve kayıtları alacak olan Büyükşehir Belediyesi, bahçe sahiplerine talep ettikleri fındık işçi gruplarını yönlendirecek.

"Fındıkta kazan-kazan dönemi başlatıyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, dünya fındık üretiminin yüzde 25'ini, Türkiye üretiminin yüzde 35'ini gerçekleştiren Ordu'da fındık hasat işçisi açığını kapatmak için geçen yıl 'Fındığa Büyükşehir Eli Dokunuyor' projesini uyguladıklarını hatırlattı. Fındık üzerine master planı hazırladıklarını, geçen yıl uyguladıkları projeyi bu master planı kapsamında başlattıklarını vurgulayan Başkan Güler, "Gerçekleştirdiğimiz projeler ile yeni bir sektör oluşturduk. Hayata geçireceğimiz diğer etaplar sayesinde bu sektörü güçlendireceğiz. Fındık yetiştiriciliğini profesyonel yönetilen bir işletme haline dönüştürüyoruz. Fındık bahçe sahiplerinin ve işçilerin daha fazla gelir sağladıkları, her iki taraf için kazan-kazan durumu oluşturan profesyonel fındık yetiştiriciliği ve nitelikli tarım sektörü ortaya çıkarıyoruz" diye konuştu.

Fındıkta 'kazan-kazan' dönemi

Kaynak: İHA

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