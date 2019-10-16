Fındıkta kalite ve verimlilik için ekipman desteği

16.10.2019 16:22

Ordu'da, fındıkta kalite ve verimliliği artırmak amacıyla üreticilere ekipman dağıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan, Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB) desteklenen "Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi" kapsamında eğitim ile makine ve alet dağıtım töreni düzenlendi.

Vali Seddar Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Ordu'nun, dünyadaki fındık üretiminin yüzde 25'ini, Türkiye'de ise yüzde 35'ini sağlayan ve fındığın başkenti olarak nitelendirdikleri şehir olduğunu söyledi.

Fındıkta bahçelerin yaşlandığını, verimin düştüğünü ama dünyadaki rekabetin de kızıştığını belirten Yavuz, "Rekabet gücümüzü korumak, geliştirmek bakımından bizim birim alandan verim miktarımızı yükseltmemiz gerekiyor. Birim alandan elde ettiğimiz verimimiz düştükçe rekabet gücümüz de karımız da kalmıyor ve göçü tartışmaya başlıyoruz." dedi.

Yavuz, Valilik, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odalarıyla "Birim alanda verimi nasıl yükseltiriz?" sorusu üzerinde sürekli çalıştıklarını ifade ederek, "Bunun için de bilimsel teknikleri kullanmak gerekiyor. Başta budama, gübreleme, yaşlanan bahçelerin sökülerek yenilerinin oluşturulması dahil olmak üzere yaygın bir proje uygulamak istiyoruz." diye konuştu.

Valilik Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığının bütçesini aktif olarak tarım teşkilatı için kullanmak istediklerine işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Bu proje ilk başlangıcıydı. Valilik olarak bu ekipmanları alalım ve tarım ve orman ilçe müdürlüklerimiz, ziraat odalarımız, çiftçilerimiz hep beraber güzel işler yapsınlar istedik. Bırakın bu dik yamaçlı arazilerde tarım yapmayı, insanlar orada yürümekten korkar. O yüzden Ordulu kardeşlerimizi, Karadeniz insanının bu cesaretini, çalışkanlığını hepimizin takdirle karşılaması ve onun emeğine saygı duyması gerekir. Orduluların deyimiyle fındık sadece fındık değildir, fındık sadece hasat mevsiminde konuşulan bir husus değildir. Bütün hayatımızı, neredeyse doğumumuzdan ölümümüze her alanımızı etkileyen, kültürümüzü, sohbetimizi, yeme içme biçimimizi, her şeyimizi etkileyen önemli bir üründür. Onun için bu önemli ürüne hep birlikte sahip çıkmalıyız."

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ile İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz'ın da konuşmalarının ardından Vali Yavuz ve diğer protokol üyeleri tarafından ekipmanların dağıtımı gerçekleştirildi.

Projenin bütçesi 350 bin lira

Toplam 670 mahallede 2 bin 10 üreticiyle uygulanması planlanan yaklaşık 350 bin lira bütçeli proje kapsamında il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile ziraat odalarında görevli 70 teknik personel görev yapacak.

İlçelere 19 çapa makinesi, 35 akülü budama seti, 35 motorlu budama testeresi, 22 sırt atomüzörü, 70 budama testeresi, 70 budama makası, 70 tulum ve 70 çizme dağıtıldı.

Kaynak: AA