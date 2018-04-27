Fındıkta Kalite İçin Külleme ile Mücadele Ediliyor

Türkiye'nin önemli tarım ürünü fındıkta verim, kalite ve rekolte düşüklüğünün önlenmesi amacıyla kültürel ve kimyasal mücadele çalışmaları yürütülüyor.

Ülkenin önemli ihraç ürünü fındığın ağustos ayında yapılacak hasadı öncesinde ürünün çürümesine yol açan külleme hastalığına karşı bahçelerde çalışma gerçekleştiriliyor.

Ordu Ziraat Odaları ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan ekipler, söz konusu hastalığa karşı üreticileri bilgilendiriyor.

Perşembe Ziraat Odasında görevli tarım danışmanları, fındık bahçelerinde çiftçilere eğitim veriyor. Ziraat mühendislerinden oluşan uzman ekip, üreticilere hastalıkla mücadele yöntemlerini uygulamalı anlatıyor.

Fındık bahçelerindeki çalışmaları takip eden Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede özellikle son 4 yılda külleme hastalığı görüldüğünü söyledi.

Külleme hastalığının, fındıkta önemli bir hastalık haline geldiğine işaret eden Soydan, "Özellikle yapraklarda başlayan hastalık, çotanakları sararak fındığın fotosentezini etkiliyor ve büyümesini engelliyor. Buna bağlı olarak fındık çürüyor ve düşüyor. Fındığın hem rekoltesini, hem kalitesini, hem de verimini etkiliyor." dedi.

Soydan, küllemenin ürün için önemli bir hastalık olduğunu vurgulayarak, "Bununla ilgili mücadeleyi yapıyoruz. Tarım danışmanlarımız alanlarda çalışmalara başladı. Çünkü bugünlerde külleme hastalığı tekrar görülmeye başlandı. Hastalığın önlenmesi için erken mücadele ve müdahale önemli." diye konuştu.

Çiftçilerin, bilgilendirmeler sonrasında önlem aldığını aktaran Soydan, "Bir kaç yıldır sürdürülen mücadelenin etkisine bağlı olarak külleme hastalığı bu sene biraz daha az görüldü. Mücadele edilen yerlerde hastalığın etkisinin azaldığı görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bahçelerin hava alması gerekiyor"

Soydan, hastalıkla mücadele için üreticilere şu uyarılarda bulundu:

"Mücadele edilmeyen yerlerde hastalık görüldüğü takdirde muhakkak kültürel, ya da kimyasal mücadele yapılması gerekiyor. Özellikle bahçelerde bu aylarda gelişi güzel otlar hızla büyüyor. Fındık filizlerinin de aynı şekilde büyümesi ile hava sirkülasyonu sağlanamıyor. Bu durumda kimyasaldan fazla kültürel mücadelenin yapılması lazım. Çünkü bahçelerin hava alması gerekiyor."

Üreticilerin, bahçelerini bugünlerde iyi takip etmesi gerektiğine dikkati çeken Soydan, hastalık görüldüğü takdirde gerekli mücadelenin vakit geçirilmeden yapılması gerektiğini vurguladı.

Soydan, kültürel mücadele kapsamında otların temizlendiğini, fındık dallarının dibindeki filizlerin alındığını belirterek, "Bu çalışmalar bahçelerimizin hava almasını sağlayacak. Güneşin ve rüzgarın girdiği bir alanda küllemenin oluşması daha da zor olacaktır." dedi.

Soydan, kimyasal mücadelede Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının tavsiye ettiği ilaçların zamanında ve dozajında uygulanmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Fındık üreticisi Aydın Karadeniz ise nisan ayı itibarıyla külleme hastalığıyla mücadele ettiklerini söyledi.

Bölgede yaşayanlar için fındığın ekonomik açıdan önemli olduğuna dikkati çeken Karadeniz, "Külleme fındığı olumsuz etkileyen bir zararlı. Nisan ayı başında başladığımız mücadelemizi sürdürüyoruz. Periyodik olarak mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

Karadeniz, ilaçlamanın yanı sıra yabancı ot temizliği ve bakımda yaptıklarını anlatarak, "Fındığımızı en iyi şekilde hasat dönemine hazırlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.