Fındıkta kahverengi kokarca tehdidine "tuzaklı" önlem

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, "Fındıkta kahverengi kokarca zararlısının önüne geçmek adına fındık bahçelerine 6 bin dolayında feromon tuzak asıldı." dedi.

Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük fındık üreticisi ve ihracatçısı olan Türkiye'nin verimlilik sıralamasında sonlarda yer aldığını, bunun en büyük nedenlerinin başında ise bitkisel hastalıklar ve zararlı böceklerin geldiğini söyledi.

Son dönemde yoğun olarak Artvin ve Rize'deki fındık bahçelerinde görülen ve buralarda çok ciddi verim kaybına neden olan kahverengi kokarcaya karşı ciddi önlemler alınmaya başlandığını ifade eden Sevinç, "Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği bu zararlıyla süratli bir şekilde mücadele edilmesi için Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile iş birliği içerisine girdi." diye konuştu.

Kahverengi kokarca ile mücadelenin daha etkin biçimde sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Sevinç, "Bu doğrultuda fındıkta kahverengi kokarca zararlısının önüne geçmek adına fındık bahçelerine 6 bin dolayında feromon tuzak asıldı. Yürütülen proje kapsamında bu tuzakların dağıtımı devam edecek." şeklinde konuştu.

Sevinç, tuzaklı önlemin yanı sıra üreticilere uyarıcı broşürler dağıtıldığını kaydetti.

Kaynak: AA