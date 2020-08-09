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Fındıkta hem üretici hem işçi memnun

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez uygulanan ve fındık işçileri ile üreticileri buluşturan 'Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın' projesi kapsamında yeni sezon fındık hasadı için işçiler bahçelere girdi.

Fındıkta hem üretici hem işçi memnun
09.08.2020 11:36 | Son Güncelleme: 09.08.2020 11:40

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez uygulanan ve fındık işçileri ile üreticileri buluşturan 'Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın' projesi kapsamında yeni sezon fındık hasadı için işçiler bahçelere girdi.

Geçen yıl 'Fındığa Büyükşehir Eli Dokunuyor' projesiyle önemli bir boşluğu dolduran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Hilmi Güler, fındık master planının bu yıl geniş kapsamlı ikinci etabını başlatmıştı. Bu yıl başlatılan 'Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın' projesi ile bahçe sahiplerine işçi, işçilerinde bahçe işi bulmasına yardım ediliyor.

"Proje bize falda sağlıyor"

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projenin iş bulma konusunda kendilerine büyük fayda sağladığını söyleyen fındık işçileri, "Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeden yararlandık. Proje bizim için çok iyi oldu. Geçmiş yıllarda iş bulma konusunda sıkıntı çekiyorduk. Ancak bu yıl bu proje sayesinde hiç zorluk çekmedik. Daha önce çalışmadığımız, girmediğimiz fındık bahçelerine girdik. Araya başka bir aracı girmeden bahçe sahibi ile fiyat konusunda bizler konuşup anlaşma yapıyoruz. Bizim için çok verimli bir proje oldu. Bu projeyi hayata geçiren, tarıma ve üreticiye her zaman destek veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Hilmi Güler'e çok teşekkür ediyoruz" dediler.

"İşçi bulmakta zorlanmadık"

Geçmiş yıllara oranla fındık işçisi bulma konusunda zorluk çekmediklerini belirten bahçe sahipleri, "Her yıl fındık sezonu gelmeden fındık işçisi bulmak için gitmediğimiz, aramadığımız yer kalmıyordu. Bulduğumuz işçiler de fındık toplama konusunda yeterli olmuyordu. Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği "Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın" projesi sayesinde bu yıl işçileri memleketimizden birebir görüşme sonunda aldık. Hem tecrübeli hem de uygun fiyata geliyor. Bu proje bizim olduğu kadar işçi kardeşlerimiz açısından da öneli. İnşallah gelecek yıllarda da bu projeye devam edilir" diye konuştu.

"Proje amacına ulaştı"

Proje koordinatörü Asım Suyabatmaz, geçen yıl belirli ilçelerde gerçekleştirdikleri fındık toplama işlemini bu yıl geniş kapsamlı yaptıklarını söyledi. Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr.Mehmet Hilmi Güler'in vizyonel bakış açısı ile tarıma farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. İlk etabını geçtiğimiz yıl yaptığımız bu yıl daha da genişleterek hayata geçirdiğimiz projemiz şuan istediğimiz şekilde ilerliyor. Hayata geçirdiğimiz proje sayesinde ilimizde istihdam başta olmak üzer birçok alanda vatandaşlarımıza katkı sağladık. Proje sayesinde bahçe sahipleri darda kalmadı, fındık işçileri işsiz bırakılmadı. İl dışına çıkan milyonlarca lira bu proje sayesinde ilimizde kaldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak gelecek yıl bu projeyi daha da geniş kitlelere ulaştırmak için çalışma yapacağız" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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