Fındıkta Fiyat Beklentisi - Düzce

Karadeniz Bölgesinin önemli geçim kaynağı olan ve fındıkta hasada başlayan Düzce'deki üreticiler, kendilerini memnun edecek bir fiyatın açıklanmasını istiyor.

İl genelinde fındık bahçesi bulunan fındık üreticileri, 11 aydır bekledikleri hasada başladı. Mevsimlik işçiler ile fındık toplayan üreticiler, evlerinin önünde fındığı harmanlıyor.

Akçakoca Ziraat Odası Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındıkta hasatın başladığını söyledi.

Başaran, beklenen günlerin geldiğini belirterek, "Fındık üreticisinin 11 aydır beklediği günler geldi, fındık dönemi başladı. Bahçelerde hasat başladı, yoğun bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Fındık üreticisinin kendilerini memnun edecek fiyat beklentisi içerisinde olduğunu aktaran Başaran, şunları kaydetti:

"Fındık üreticisi fındığın 15 lira olmasını bekliyor. 15 lira çiftçinin hakkıdır, bunun altındaki fiyatı çiftçilerimiz kesinlikle kabul etmeyecektir. Çiftçilerimiz de 15 liranın altındaki bir fiyattan ürünü pazara indirmesin. Fındık rekoltesi eğer beklenenin üzerinde olsaydı tüm birimler bunu konuşuyor olacaktı. Maalesef bu fındık yok."