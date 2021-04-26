Fındıkta doğru gübreleme ve ilaçlama verimi arttırıyor
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Fındıkta doğru gübreleme ve ilaçlama verimi arttırıyor

Fındıkta doğru gübreleme ve ilaçlama verimi arttırıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındıkta gübreleme ve ilaçlama dönemine girildiğini hatırlatarak, üreticilere tavsiyelerde bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındıkta gübreleme ve ilaçlama dönemine girildiğini hatırlatarak, üreticilere tavsiyelerde bulundu.

2021 yılı fındık hasat sezonuna yaklaşık 3 buçuk aylık bir süre kalırken üreticiler hem gübreleme, hem de bakım işleri için bahçelere girdi. Bir yandan fındıkta hastalıklarla mücadele eden üreticiler, diğer taraftan ise zararlılarla mücadele ederek, sezonda verim kaybını önlemek adına çaba sarf ediyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındıkta şuanda azotlu gübrenin atılma dönemi olduğunu ve üreticilerin havaların uygun olması ile birlikte fındıklarını gübrelemeye başladıklarını söyledi. Soydan, "Gübrelemenin yanında hastalıklar ile ilgili mücadele, zararlılarla ilgili mücadele dönemi de başlamış oldu. Üretici her koldan artık fındık bahçelerinde zaman geçirerek. Özellikle fındıkta külleme ile ilgili mücadele dönemi başladı. Yaklaşık bir haftadır bahçelerde fındıkta külleme ile ilgili kimyasal mücadele girişimlerine girdiler ve bilinçli bir şekilde bahçelerine hangi ilaçları atacaklarını bizlere gelip bilgiler aldıktan sonra mücadeleye başlıyorlar" dedi.

"Üreticiler bahçelere döndü, verim artışı bekleniyor"

"Üreticilerimiz son yıllarda fındık bahçelerine önemli bir dönüş yaptı, bu dönüşler verimi arttıracak şekilde geri dönecektir" diyen Soydan, "Tarım müdürlükleri ve ziraat odalarımızın önemli projeleri var, verim ve kaliteyi arttırmak adına yapılan işlemler önemli sonuçlar veriyor. Hastalıklarla mücadele yaparken ve gübre kullanırken, hem toprak açısından, hem fındık dallarımız açısından, hem de ekonomik yönden bilinçli kullanılması gerekiyor. Bu açıdan üreticilerimize alanlara da giderek bilgiler veriyoruz" ifadelerini kullandı. - ORDU

Fındıkta doğru gübreleme ve ilaçlama verimi arttırıyor
Fındıkta doğru gübreleme ve ilaçlama verimi arttırıyor
Fındıkta doğru gübreleme ve ilaçlama verimi arttırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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