Fındıkta ÇKS başvurusunda süre uzatımı talebi

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt yaptıramayan çiftçiler için başvuru süre uzatımı talep ettiklerini belirtti.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt yaptıramayan çiftçiler için başvuru süre uzatımı talep ettiklerini belirtti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, ÇKS başvuru sürecinin 30 Haziran'da sona erdiğini belirtti.

Pandemi ve çeşitli nedenlerden dolayı 1500 civarında çiftçinin gereken sürede başvurularını gerçekleştiremediklerini ifade eden Karan, mağduriyetlerin önlenmesi için süre uzatımı talep ettiklerini kaydetti.

Karan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 ürünü fındık fiyatını hasada başlamadan açıklaması yönünde üreticilerin beklentilerinin bulunduğunu belirterek, Giresun kalite ile diğer fındıklar arasındaki 50 kuruşluk farkın da artırılarak güncellenmesini istediklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak