Fındıkta bakım, verim ve kaliteyi artırıyor
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Fındıkta bakım, verim ve kaliteyi artırıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar, verim ve kalite açısından dip sürgünü temizliği ile doğru gübrelemenin fındık tarımı için önemli olduğunu söyledi.

Fındıkta bakım, verim ve kaliteyi artırıyor
15.08.2020 12:15 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:15

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar, verim ve kalite açısından dip sürgünü temizliği ile doğru gübrelemenin fındık tarımı için önemli olduğunu söyledi.

Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Kayagüney, Çiftlik ve Fındıklı mahallelerindeki bahçelerde inceleme yapan Serdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, fındıkta verim ve kalite için bahçe bakımına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Ümit Serdar, dip sürgünü temizliği ve doğru gübrelemenin önemine değinerek, "Fındıkta verim ve kaliteyi artırmak için üç yıl önce çalışma başlattık. Atakum ve Çarşamba ilçelerindeki bazı fındık bahçelerinde bakım çalışmaları yürütüyoruz." dedi.

Fındık bahçelerinde birer ay arayla 3-4 uygulama gerçekleştirdiklerini, yeni fındık filizlerini ise yüzde 21'lik çözelti oranına sahip amonyum sülfat gübresiyle ilaçladıklarını aktaran Serdar, şöyle konuştu:

"Daha önce yaptığımız çalışma sonuçlarına göre kalsiyum, amonyum nitrat gübrelerine göre maliyet bakımından yüzde 60 kar elde etmemizi sağladı. Kalsiyumlu gübre fındığın daha dayanıklı, hastalıklara karşı güçlü olmasını ve sağlam iç yapmasına etki ediyor. Ayrıca gübrenin yanı sıra budama da önem taşıyor. Fındık bahçelerinde düzenli gerçekleştirilen bakım üretimi yüzde 80'e yakın artırıyor."

Türkiye'nin dünya fındık üretiminde birinci sırada olduğunu anlatan Ümit Serdar, dekara göre ortalama 120 kilogram olan verimi artırmak için bütün üreticilerin bakımlarını düzenli yapması gerektiğini ifade etti.

Serdar, fındık dip sürgünü temizliğinin de verimi artıran önemli unsurlardan biri olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 700 bin hektardan fazla alanda fındık yetiştiriliyor. Verimde kayıp olmaması için mutlaka bakım yapılması gerekiyor. Fındık, dip sürgünleri, dalların dip kısımlarından ve köklerden gelişir. Dip sürgünleri, ocağın besin maddesine ortak olur, havalanmayı engeller. Bu durum ana dalların gelişmesini azaltarak, önemli derecede verim kaybına neden olur. Fındık dallarına zarar vermeden, fındık bahçelerinde kök ve dip sürgünü temizliği yapmak önemlidir. Bu nedenle üreticilerimiz fındık bakım dönemlerini iyi değerlendirmeli ve gerekli bakımları yapmalılar. Düzgün yapılan bakım verim ve kaliteyi arttırdığı gibi üretici için de daha iyi kazanç sağlayacaktır."

Kaynak: AA

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