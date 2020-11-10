Fındıkta Avrupa ve 4 dolar beklentisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Fındıkta Avrupa ve 4 dolar beklentisi

10.11.2020 12:04 | Son Güncelleme: 10.11.2020 12:08
Fındıkta Avrupa ve 4 dolar beklentisi

Türkiye Meyve Üreticileri Merkez Birliği Başkanı ve Samsun 19 Mayıs Tarımsal Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Alaattin Gülal, "Önümüzdeki nisan ayında fındık fiyatlarının 4 dolardan Avrupa piyasasında alıcı bulacağı açık ve net bir şekilde görülmektedir" dedi.

Türkiye Meyve Üreticileri Merkez Birliği Başkanı ve Samsun 19 Mayıs Tarımsal Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Alaattin Gülal, "Önümüzdeki nisan ayında fındık fiyatlarının 4 dolardan Avrupa piyasasında alıcı bulacağı açık ve net bir şekilde görülmektedir" dedi.

Fındık ve ceviz alanlarını gezen Başkan Alaattin Gülal, üreticilerle sohbet ederek gündemi değerlendirdi. Başkan Gülal, "Geçtiğimiz yıllara göre ceviz ve fındıktaki rekolte ciddi manada düşük. Geçtiğimiz yıl 700 bin ton civarında olan fındık, bu yıl 500 bin ton civarında. Rekolte tahminleri tamamen alt üst oldu. Son yılların en sıcak mevsimi geçti. Cevizde üretim yarı yarıya düştü. Ceviz ülkemizde ve dünya için önemli bir faktör. Dünya ihtiyacını karşılayacak ceviz ve fındığın olmadığı açıkça görünmektedir. Devletimizin açıklamış olduğu fındıktaki fiyat gayet iyi. Ancak son dönemlerde uluslararası piyasada dolar ve euronun artışı ile açıklanan 22 liralık fiyatın bugün Türk Lirası bazında 27 lira, 28 lira olması gerekli. 25 liraya çıkan fiyatlar son dönemlerde 23 liraya gerilemiş durumda. Avrupa piyasasındaki bazı alıcıların ülkemizdeki küçük esnafı, fabrikacı, çiftçimizi fiyatta baskı altına alması gibi bir izlenim oldu. Tabii ki bu durumda çiftçimiz de küçük esnafımız da bu paniğe kapılmadı. Fiyatlar kademeli olarak yukarıya doğru çıktı" diye konuştu.

Türkiye'nin 2019 yılında yaklaşık 103 bin ton ceviz ithal ettiğini belirten Gülal, "Bu yıl da bu rekolteyle baktığımızda 100 bin tonun üzerinde ithal yapacağımız gözükmekte. Biz bu cevizi ithal ettiğimizde mamul haline çevirip ihracat yapıyoruz. Tamamını içi piyasada tüketmiyoruz. Fındıkta da tekrar mamul hale getirip ihracat yapıyoruz. Fındığı kabuklu olarak da ihraç ediyoruz. Daha çokta fabrikalarda kırılarak, kavrularak işlenmiş olarak da ihraç ediyoruz. Dünyadaki fındık ve ceviz üretimine baktığımızda önümüzdeki hasat dönemine kadar her iki üründe de stokta ürün kalması şu an için ön görülmemektedir. Bazı kişiler veya taraflar tarafından 'çok yüksek rekolte var' gibi algılarla çiftçiyi ya da küçük esnafı baskı altına almaya çalışanlar var. Bizim de öngörülerimiz bize şunu gösteriyor: Bu baskı altına aldıkları fiyatı fındık ve cevizde üstünde bir fiyat önümüzdeki günlerde ortaya çıkacağı bariz bir şekilde görülmektedir. Ülkenin menfaatleri dışında hareket eden kişiler tarafından yurt dışında fındık ve cevizin üretiminin yüksel olduğu algıları oluşturulmakta. Dünyadaki fındığın yüzde 70'ini biz üretiyorsak, biz de 500 bin ton fındık varsa diğer ülkelerde ne kadar fındık var bunun hesabını yapmalı. Bu önümüzde ki Nisan ayında fındık fiyatlarının 4 dolardan Avrupa piyasasında alıcı bulacağı açık ve net bir şekilde görülmektedir. Geriye bakıp döndüğümüzde bugüne kadar söylediğimiz hiçbir sözümüzde yanılmadığımızı gördük. Bu konuda da yanılmayacağız. Özgüvenli olmak lazım" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Fındıkta Avrupa ve 4 dolar beklentisi
Fındıkta Avrupa ve 4 dolar beklentisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Yükselişini sürdüren dolar ve euroda yeni zirve görüldü
Yükselişini sürdüren dolar ve euroda yeni zirve görüldü
Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı
Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı
Altın ve dolar rekor kırmaya devam ediyor
Altın ve dolar rekor kırmaya devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Donald Trump Süleyman Soylu Berat Albayrak
Magazin Orhan Veli Uğur Mumcu İkbal Gürpınar Münir Nurettin Selçuk
Spor Babel Caner Erkin Nacer Chadli Ali Şansalan Abdullah Avcı
Daha Fazla İstifa Karabağ Fenerbahçe Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fındıkta Avrupa ve 4 dolar beklentisi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 12:08:36. #1.14#
title