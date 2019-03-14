Fındıkta Alan Bazlı Gelir Desteği Ödemesi

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, alan bazlı gelir desteği ödemelerinin, 29 Mart'ta fındık üreticilerinin Ziraat Bankası hesaplarına yatmaya başlayacağını bildirdi.

Gündoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, fındık üreticilerine destek amacıyla 10 yıldır alan bazlı gelir desteği ödemesi yapıldığını belirtti.

Açıklamasında, "Alan bazlı gelir desteği ödemeleri 29 Mart 2019 tarihinde fındık üreticilerimizin Ziraat Bankasındaki hesaplarına yatmaya başlayacak." ifadesini kullanan Gündoğdu, destek ödemesinin, fındık üreticilerinin TC kimlik numaralarının son hanelerine göre ödeneceğini ve ödemelerin üç grup halinde yapılacağını aktardı.

Bu sene 120 bin fındık üreticisinin alan bazlı gelir desteği ödemesinden faydalanacağını vurgulayan Gündoğdu, söz konusu ödemelerin, tüm Ordu ekonomisine pozitif katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA