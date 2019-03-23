Fındıkta Alan Bazlı Destek Ödemeleri Başladı

DÜZCE(İHA) – Dünyada fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce'de fındık üreticisine alan bazlı destek ödemeleri sürüyor. 29 Mart ve 5 Nisan'da üreticinin banka hesap numaralarına aktarılacak.

2018 yılı üretim sezonuna ait fındık alan bazlı gelir desteklemeleri hak edişleri Ziraat Bankası hesaplarına yüklenmiş olup, ödemeler banka tarafından yetiştiricilerin hesabına Kimlik Numarasının son hanesine göre hesaplarına aktarılacağı bildirildi. Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan üreticilere ödemeleri 29 Mart 2019'da, 0 ve 2 olan üreticilere ise 5 Nisan 2019'da aktarılacağı açıklandı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek yaptığı açıklamada, "2018 yılı üretim sezonuna ait fındık alan bazlı gelir desteklemeleri çerçevesinde, 25 bin 279 üreticimize 68 milyon 994 bin 530 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA