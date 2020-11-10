Fındıkta aflatoksinden kurtulmanın en bilimsel yolu: 'Bentonit kili'
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Fındıkta aflatoksinden kurtulmanın en bilimsel yolu: 'Bentonit kili'

10.11.2020 15:36 | Son Güncelleme: 10.11.2020 15:41
Fındıkta aflatoksinden kurtulmanın en bilimsel yolu: 'Bentonit kili'

Bentonit Uzmanı Maden Mühendisi Hamit Tecer, fındıkta aflatoksinden kurtulmanın en bilimsel yolunun "bentonit kili" olduğunu söyledi.

Bentonit Uzmanı Maden Mühendisi Hamit Tecer, fındıkta aflatoksinden kurtulmanın en bilimsel yolunun "bentonit kili" olduğunu söyledi.

Ünye İlçe Ziraat Odası ile Ünye Maden A.Ş.'nin AR-GE çalışması olan "Fındık Tarımında Bentonit Kili" konulu panel gerçekleştirildi. Tarımda maalesef istenen verimin alınamadığını belirten Ünye Maden Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Tecer, "Tüm dünya bentonit kilinin her alanda kullanılması gerektiğine karar kılarken, biz hala kendi bölgemizde çıkan bu ürünü tarım alanlarımızda kullanmıyoruz. Eski gelenekleri sürdürmeye çalışıyoruz ancak onu da tam yapamıyoruz. Mesela bizim bölge fındık diyarı, fındıkta en büyük tehlike aflatoksin. Peki, biz bundan kurtulmak için ne yapıyoruz? İşte bundan kurtulmanın en bilimsel yolu bentonit kili. Burada denediğimiz bahçelerimiz var ve güzel sonuçlar aldık. İnsan sağlığına iyi gelen bentonit niye bizim tarım arazilerimize iyi gelmesin? Bununla alakalı ziraat odamızla ve ziraat mühendislerimizle birlikte bahçelerimizde çalışmalar yaparak verim aldık. Bu çalışmalarımız sadece fındık mahsulüne yönelik değil tüm tarım alanlarında kullanılan bir yöntem. Seracılıkta artık vazgeçilmezdir. Her hafta seralarda zirai ilaçlamalar yapılırken artık bu bentonit sayesinde ayda bir yapılmaya başlandı" dedi.

"Toprak anayı küstürmeyelim" diyen Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, "Toprağa devamlı zirai ilaçlar atarak küstürmeye başladık. İçinde yaşayan canlılar bile artık yok olmaya başladı. Her şey ilaçla düzelir, ilaçla yok olur diyerek toprağın verimini düşürdük. Eskiden büyüklerimiz çamaşırlarını bile bu kil ile yıkarlardı. Peki, şimdi biz elimizde bulunan bu en değerli bentonit kilini kullanmak için neyi bekliyoruz? Hamit Tecer Bey'in önderliğinde tarımda bir ivme yakalayalım istedik ve birlikte örnek bahçeler yaptık" diye konuştu.

Panele ayrıca Ziraat Mühendisi Hakan Gün, Maden Mühendisi Anıl Alp, Perşembe Ziraat Odası Ziraat mühendisleri ve vatandaşlar katıldı. Panel sonrasında örnek bahçeye gidilerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilerek örnekler gösterildi. - ORDU

Fındıkta aflatoksinden kurtulmanın en bilimsel yolu: 'Bentonit kili'
Fındıkta aflatoksinden kurtulmanın en bilimsel yolu: 'Bentonit kili'
Fındıkta aflatoksinden kurtulmanın en bilimsel yolu: 'Bentonit kili'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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