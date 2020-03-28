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Türkiye, Sigorta, Ekonomi

Fındıkta 59 bin sigorta poliçesi oluşturuldu

Türkiye'de 2020 yılının ilk üç ayında fındık için don, fırtına, dolu gibi risklere karşı yaklaşık 59 bin sigorta poliçesi oluşturuldu.

28.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:23
Fındıkta 59 bin sigorta poliçesi oluşturuldu

Türkiye'de 2020 yılının ilk üç ayında fındık için don, fırtına, dolu gibi risklere karşı yaklaşık 59 bin sigorta poliçesi oluşturuldu.

Özellikle don nedeniyle ciddi oranda ürün kaybı yaşayan fındık üreticileri, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yoluyla sigorta yaptırarak zarardan korunmaya çalışıyor.

AA muhabirinin TARSİM Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Türkiye genelinde bu yılın ilk üç ayında yaklaşık 59 bin fındık poliçesi düzenlendi.

En çok poliçe düzenlenen illerin başında Ordu gelirken, ikinci sırada Giresun, üçüncü sırada ise Düzce yer aldı.

TARSİM'in faaliyete başladığı 2006'dan bu yana ise ülke genelinde 893 binin üzerinde fındık poliçesi düzenlendi.

Üreticiler fındığı, "bitkisel ürün sigortası" kapsamında dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskınının yanı sıra isteğe bağlı olarak alabilecekleri don riskinin neden olacağı miktar kaybına karşı da sigortalatabiliyor.

Fındık ocakları da kar ağırlığı ve taşıt çarpması gibi ekstra tehlikelere karşı güvence altına alanabiliyor.

Fındık için üreticinin ödeyeceği don priminin yüzde 67'si, fırtına, heyelan, sel, su baskını gibi diğer teminatlar için ise yüzde 50'si devlet tarafından karşılanıyor.

Üretici tarafından ödenecek primin yüzde 15'i peşin alınırken, kalan prim tutarı poliçe bitiş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tahsil edilebiliyor.

Üreticinin güvencesi tarım sigortası

Tarımsal faaliyetlerdeki en büyük risklerden biri olan don, fındık üretimini olumsuz etkilerken, özellikle mart ve nisan ayları bu üründe donun en fazla görüldüğü kritik aylar olarak öne çıkıyor.

Tarım sigortası, üretim sezonu boyunca da özellikle fırtına, dolu, heyelan, sel ve su baskını riskleri için fındık üreticisince önemli bir fırsat olarak kullanılıyor.

Fındıkta 59 bin sigorta poliçesi oluşturuldu

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Fındıkta 59 bin sigorta poliçesi oluşturuldu

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