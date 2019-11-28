Fındıkta 300 bin tonla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatı bekleniyor
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Fındıkta 300 bin tonla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatı bekleniyor

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, 1 Eylül'de başlayan yeni ihracat döneminin ilk 11 haftasında 122 bin 434 ton fındık ihraç edilerek yaklaşık 789 milyon dolar gelir sağlandığını söyledi.

28.11.2019 16:41 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:41
Fındıkta 300 bin tonla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatı bekleniyor

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, 1 'de başlayan yeni ihracat döneminin ilk 11 haftasında 122 bin 434 ton fındık ihraç edilerek yaklaşık 789 milyon dolar gelir sağlandığını söyledi.


Sevinç, 2019-2020 fındık ihraç sezonunda 300 bin tonun üzerinde ihracat beklentileri olduğunu belirterek, "Bu, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı olacak." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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