Fındıklık alanında kenevir yakalandı
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Fındıklık alanında kenevir yakalandı

Fındıklık alanında kenevir yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından fındıklık alanında yapılan kontrollerde 171 adet hint keneviri bulundu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından fındıklık alanında yapılan kontrollerde 171 adet hint keneviri bulundu.

Akçakoca İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayazlı Mahallesi'nde bulunan fındıklık alanında yaptığı aramalarda 171 adet Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Bitkiler muhafaza altına alınırken, şüpheli 1 şahıs hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde murakabesi" hakkında adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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