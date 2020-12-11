Fındıklı'da koronavirüs tedbirlerine uyuldu, harita maviye döndü
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Fındıklı'da koronavirüs tedbirlerine uyuldu, harita maviye döndü

11.12.2020 13:40 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:45
Fındıklı'da koronavirüs tedbirlerine uyuldu, harita maviye döndü

RİZE'nın Fındıklı ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uyulması ile Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında kırmızı ile kaplı harita, mavi renge döndü.

RİZE'nın Fındıklı ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uyulması ile Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında kırmızı ile kaplı harita, mavi renge döndü. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çevratoğlu, "Rehavete kapılmayın, başlayan mavilik tüm Türkiye'ye ulaşsın" dedi.

Fındıklı ilçesinde bir süre önce artan koronavirüs vakaları ile HES uygulamasında ilçenin haritası kırmızı ile kaplandı. Kent genelinde alınan tedbirler ve denetimlerle vakalar azalmaya başladı. HES uygulamasında kırmızı ile kaplı harita, riskin az olduğu yeri gösteren mavi renge döndü. Fındıklı ilçesi kentte tek maviye dönen ilçe oldu. İlçede vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyuyor, evlerde misafirliklere de gitmiyor.

'REHAVETE KAPILMAYALIM'Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, ilçede vaka sayılarının düşmeye başladığını belirterek "HES haritası ilçemiz için kırmızıdan maviye dönmesine katkı sağlayan kaymakamlık, emniyet güçleri, zabıta ekipleri, sağlık çalışanları ve bu sürece katkı veren Fındıklı halkına çok teşekkür ediyoruz. Maviye dönüş bizi mutlu etti ama bu beraberinde rehavet getirmemeli. Fındıklılar kurallara uyuyor ve uyumaya da devam etmemiz gerekiyor. Kısıtlamalarla beraber tabii ki vatandaşlar çok daha duyarlı olmaya başladılar. Bu kısıtlamalar vatandaşları köylerine yönlendirdi, tarımla buluşturdu, teması azalttı. Asla ve asla rehavete kapılmayalım. Bu hastalık sevdiklerimizi bizden alıyor. Daha fazla dikkat ederek bu maviyi kırmızıya çevirmeyelim Türkiye'de her yerin mavi olmasını sağlayalım" dedi.İlçelerinde vaka sayılarının azalmasından mutluluk duyduğunu söyleyen Fatma Sarıoğlu "HES haritasında maviyi görmemiz halkımızın duyarlılığı ile ilgili tabii ki. Çoğunlukla kimse dışarı çıkmıyor, evlerinde zaman geçiriyor. Umuyorum ki bundan sonrası için de aynı duyarlılık devam eder" diye konuştu. Erdem Taşkın da, "Şehirle pek işimiz kalmadı, artık köylerdeyiz, bu şekilde de temastan uzak kalıyoruz ve hastalığın azalmasını sağlamış oluyoruz. Herkesin çok daha fazla duyarlı olduğu bir dönemdeyiz, çok daha dikkat etmeliyiz rehavete kapılmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Ayşe Ercihan ise, "Sadece işim olduğunda çarşıya iniyorum, maskeye, sosyal mesafeye dikkat ediyorum. Evimizde zaten artık misafir ağırlamıyoruz. Bu sayede de başarıyı göreceğiz ama bunu hep birlikte hareket ederek sağlayacağız" ifadelerini kullandı.


- Rize
Fındıklı'da koronavirüs tedbirlerine uyuldu, harita maviye döndü
Fındıklı'da koronavirüs tedbirlerine uyuldu, harita maviye döndü
Fındıklı'da koronavirüs tedbirlerine uyuldu, harita maviye döndü
Fındıklı'da koronavirüs tedbirlerine uyuldu, harita maviye döndü
Fındıklı'da koronavirüs tedbirlerine uyuldu, harita maviye döndü
Fındıklı'da koronavirüs tedbirlerine uyuldu, harita maviye döndü
Fındıklı'da koronavirüs tedbirlerine uyuldu, harita maviye döndü
Fındıklı'da koronavirüs tedbirlerine uyuldu, harita maviye döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

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