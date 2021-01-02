Fındıklı'da belediyeye ait orman evinde yılbaşında piknik düzenleyen 16 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fındıklı'da belediyeye ait orman evinde yılbaşında piknik düzenleyen 16 kişiye para cezası

02.01.2021 17:39 | Son Güncelleme: 02.01.2021 17:43
Fındıklı'da belediyeye ait orman evinde yılbaşında piknik düzenleyen 16 kişiye para cezası

Rize'nin Fındıklı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek yılbaşı gecesi belediyeye ait yayla evinde piknik düzenledikleri belirlenen 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza kesildi.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek yılbaşı gecesi belediyeye ait yayla evinde piknik düzenledikleri belirlenen 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza kesildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Gürcüdüzü Yaylası'nda Fındıklı Belediyesine ait dağ evinin balkon bölümünde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ile maske ve sosyal mesafe kurallarının ihlal edilerek eğlence yapıldığını belirledi.

Ekipler tarafından, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bir kişi dışında bulunan 16 kişiye 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 50 bin 400 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Enis Arıkan Bülent Ersoy
Spor Arda Turan Okan Buruk Samet Aybaba Cüneyt Çakır Arda Kardeşler
Tüm Haberler Çocuk Yılbaşı Hisarcık Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fındıklı'da belediyeye ait orman evinde yılbaşında piknik düzenleyen 16 kişiye para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 17:45:35. #1.15#
title