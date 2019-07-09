Fındıklı açıklarında oluşan hortum böyle görüntülendi
Fındıklı açıklarında oluşan hortum böyle görüntülendiRİZE - Rize'nin Fındıklı ilçesinde denizde ortaya çıkan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonları kameralarıyla kaydedildi.
Fındıklı açıklarında oluşan hortum böyle görüntülendi
RİZE - Rize'nin Fındıklı ilçesinde denizde ortaya çıkan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonları kameralarıyla kaydedildi.
Rize'nin Fındıklı ilçesinde denizde çıkan hortum vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Denizin üzerinde 10 dakika kadar devam eden hortum daha sonra gözden kayboldu. Hortumun görüldüğü anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İHA
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