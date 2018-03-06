Fındıklar Mehmetçiklere Teslim Edildi

Afrin'de Mehmetçiklere destek olmak üzere Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman önderliğinde Ünye'den Afrin'e gönderilen fındıklar sınırda görev yapan askerlere teslim edildi.

Sınırda görev yapan askerlere destek sağlamak amacıyla gönderilen fındık önce Kilis Valiliğine, sonra da Afrin'deki Mehmetçiklere ulaştırıldı. Afrin'e gönderilen fındıkları kendi elleriyle teslim ettiğini söyleyen Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, "Ünye'den uzun bir yolculuğun ardından Kilis Valiliğimize, ardından Kilis İl Jandarma Komutanlığımıza uğrayarak Afrin'de mücadele eden Mehmetçiklerimize fındıkları ulaştırdık. Tabii ki gururluyuz, mutluyuz. Onların burada vatan için mücadele ettiklerini bilmek bizlere ayrı bir mutluluk yaşatıyor. Yolculuğumuz süresince bizleri arayan soran öncelikle Ünye Kaymakamımız Ümit Hüseyin Güney'e, Ünye Belediye Başkanımız Ahmet Çamyar'a desteğini esirgemeyen Ünye halkına teşekkür ediyorum" dedi. - ORDU