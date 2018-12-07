Fındıkkıran'ın Biletleri 5 Dakikada Tükendi

Ankara Devlet Opera ve Balesince (ADOB) sahneye taşınan Fındıkkıran balesinin biletleri, bugün satışa çıktığı andan itibaren yaklaşık 5 dakika içerisinde tükendi.

ADOB'dan yapılan açıklamada, Tchaikovsky'in 1891 yılında bestelediği son bale eseri olma özelliği taşıyan Fındıkkıran balesinin 15 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'da Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunulacağı bildirildi.

Açıklamaya göre, Fındıkkıran'ın bugün internet üzerinden satışa çıkan biletleri yaklaşık 5 dakika içerisinde tükendi.

Amadeus Hoffman'ın Fındıkkıran ve Fareler Kralı adlı masalından yola çıkılarak Alexander Dumas'ın yeniden yazdığı, ilk koreografisi Marius Petipa tarafından gerçekleştirilen Fındıkkıran, dünyada en çok sahnelenen bale eserlerinden biri olma özelliğini de taşıyor.

Küçük Alman kız Clara Stahlbaum'un yeni yıl hediyesi olarak aldığı Fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarını konu alan büyü-masal tarzı eser, orkestra şefi Artun Hoinic'in yönetiminde sahneye taşınacak.

Lale Balkan tarafından sahneye koyulan eserin reji ve koreografisini Mehmet Balkan, dekor tasarımını Tayfun Çebi, kostüm tasarımını Sevtaç Demirer ve ışık tasarımını da Fuat Gök üstlendi.

Yeni yıl kutlamalarıyla özdeşleşmiş ve dünyaca ünlü bale topluluklarının yeni yıl öncesi sahnelediği Fındıkkıran balesinde, Özge Başaran, Burak Kayıhan, Eren Keleş, Özge Onat, Berkay Saraçoğlu, Emre Güler, Kadir Okurer rol alıyor.